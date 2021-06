HISTORIA EN EL DEBATE

29 de junio de 1971

SAG decidirá si habrá nuevas elecciones. La Secretaría de Agricultura y Ganadería decidirá si convoca a nuevas elecciones a la Confederación Nacional Ganadera, o si con la intervención de grupos representativos de las uniones afiliadas, se nombra al presidente del máximo organismo pecuario del país. Así lo informó el señor Canuto Ibarra Guerrero, presidente de la Unión Ganadera Regional, al señalar que los directivos fueron “elegidos” en asambleas de ganaderos que posteriormente fueron calificadas de espurias, por no haberse cumplido con los requisitos legales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La CTM decidirá las ternas de aspirantes. Los jerarcas de la CTM decidirán la postulación de ternas de aspirantes a la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Ahome. Lo anterior fue confirmado en fuentes obreras, indicándose que Fidel Velázquez y Alfonso G. Calderón decidirán la participación de la CTM en la próxima contienda a su regreso de Ginebra, Suiza, en donde participan en la Conferencia Internacional del Trabajo. Se considera un hecho que el sector obrero retendrá otra vez la diputación local.

Leer más: AMLO podría prohibir el uso lúdico de la marihuana según la reacción por la legalización

Se entregó quien filtró secretos del Pentágono. Boston. El doctor Daniel Ellsberg, se entregó a las autoridades federales admitiendo haber suministrado al periódico The New York Times, entre otros diarios, documentos secretos del Pentágono sobre la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. Ellsberg, exanalista de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, fue instruido de cargos por un jurado investigador. A raíz de una pesquisa judicial secreta, se acusa al perito de 40 años de robo de propiedad gubernamental y de posesión de documentos y escritos referentes a la defensa nacional.

A finales de 1969, Ellsberg hizo en secreto varios juegos de fotocopias de los documentos clasificados a los que tuvo acceso, revelando que el gobierno tenía conocimiento, desde el principio, de que la guerra de Vietnam muy probablemente no podría ser ganada, y que la continuación de la guerra tendría como resultado muchas víctimas.

Cambio de mesa directiva rotaria. En sesión solemne que se llevó a cabo en el Yacht Hotel de Topolobampo, el Club Rotario cambió su directiva. Durante la ceremonia, el licenciado Roberto Balderrama entregó la dirección del club al CP Ildefonso Salido, con lo que automáticamente quedó elevada a la categoría de Presidenta del Comité de Damas Rotarias, la señora Pilar Artola de Salido. Magnífica fue la labor que durante el periodo 1970-71 realizó el licenciado Balderrama, quien recibió merecidas felicitaciones.

29 de junio de 1996

Salvar a los bomberos. Para salvar al Cuerpo de Bomberos del inminente riesgo de una desaparición, el ayuntamiento y cabildo ahomense mostraron disposicion a hacerse cargo del patronato; sin embargo, primero buscarán apoyo del gobierno federal y otras dependencias que tienen obligación de apoyar a la altruista corporación. En una declaración que levantó encendida polémica a nivel estatal, Héctor Hallal denunció la falta de apoyo económico. En Culiacán, Guasave y Salvador Alvarado, directivos están en alerta para que no suceda lo mismo en sus ciudades.

Leer más: A esperar los tiempos de entrega-recepción en Ahome

Dejan bomba frente a casa de López O. Tabasco. Rocío Beltrán, esposa del candidato a la dirigencia na-cional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, denunció actos intimidatorios en contra de su familiar, al encontrar una bomba molotov cerca de la puerta de su casa. Los hechos ocurrieron por la mañana, cuando vecinos del fraccionamiento ubicado en Villahermosa, en la zona residencial Tabasco 2000, le advirtieron del artefacto que se encontraba en su domicilio a punto de estallar.

No quieren a “Selena”. Los Ángeles. La Coalición Cultural Chicana, integrada por mexicanos-estadounidenses, amenazó con boicotear la cinta sobre Selena si mantienen a la virtualmente desconocida puertorriqueña Jennifer López en el estelar. Un representante de la coalición dijo que “les parece mal que los productores hicieran supuestamente un gran esfuerzo para llamar a la gente a audiciones para el papel y luego que no escogieran a una mexicana o a una chicana. Es una burla a nuestra comunidad”.

Síguenos en