Se equivocaron los líderes pesqueros, el único aliado en su lucha es Quirino

Se equivocaron. En la protesta realizada en Mazatlán por pescadores y trabajadoras de plantas congeladoras, incluyeron una parada en los hoteles propiedad del gobernador. Decimos que se equivocaron porque los pescadores, y particularmente sus dirigentes, deben saber que el único aliado real en esta demanda del subsidio al diesel es precisamente el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Y haber llevado la protesta hasta los hoteles propiedad de la familia del gobernador fue un error, y quizás ya lo entendieron. Está probado que el comisionado de Conapesca, Raúl Elenes, aunque quisiera, no está en condiciones de responder a la demanda de subsidio que exigen los pescadores. De por sí el presupuesto de Conapesca fue castigado para el 2021.

Menos puede intervenir con efectividad en la respuesta a esta demanda. Otro que difícilmente ha podido articular acciones que lleven a una solución a la exigencia de los pescadores es el titular de Sagarpa, Víctor Villalobos. Y es que tratándose de dineros. De recursos económicos públicos, es el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el indicado.

Y precisamente Quirino ha sostenido reuniones con Herrera donde se ha abordado el tema del subsidio. Es probable que al presidente no se le haya dado una explicación precisa sobre el tema. Porque el subsidio no es para beneficiar a los empresarios de la pesca. Es para beneficio de los trabajadores del sector pesquero. De los ribereños, de los tripulantes de embarcaciones, de trabajadoras de plantas procesadoras.

El subsidio al diesel tiene un carácter social que hasta hoy no lo han sabido plantear al presidente. Quirino adelantó ayer que se reunirá con el secretario de Hacienda para analizar exclusivamente el tema del subsidio al diesel. Y este encuentro habrá de celebrarse la próxima semana. Quirino reiteró ayer que los pescadores y sus dirigentes tienen las puertas abiertas con él. Así como lo ha hecho con los agricultores de Sinaloa.

El sello de la soberbia. En México pareciera que es un delito, un pecado disentir de las acciones de este gobierno. Se creen, se sienten dueños de la verdad, y un día sí y otro también arremeten en contra de medios de comunicación y periodistas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell calificó de “mentiras” una publicación que apareció en la prestigiada e influyente revista británica The Lancet.

Ahí cuestionaron y aseguraron que la estrategia de México para atender la pandemia derivó en más muertes del personal de salud. Además de que se refirió que no había investigación y seguimiento de la cadena de contagios. López-Gatell dijo que eran “viles mentiras”.

Pues señor López-Gatell, la revista británica The Lancent no es la única en México y el mundo que ha cuestionado el programa de contención contra la pandemia en nuestro país. Y no es descalificando como un científico que se presume como tal, le permita conocer la realidad. Así se las gastan aquí.

Mal hecho. En la página oficial del Ayuntamiento de Mazatlán se compartió una especie de encuesta realizada por alguien de Culiacán donde se decía que el candidato de Morena a la gubernatura debería ser “El Químico”, Luis Guillermo Benítez. Mal porque una página oficial de un gobierno no debe hacer propaganda de alguien que ya dijo que aspira a la candidatura. Se están exponiendo a por lo menos una sanción. Y sin ningún caso.

El Covid. México llegó a los 73 mil 258 muertes por coronavirus y 694 mil 121 casos confirmados. Solo en las últimas 24 horas se reportaron 455 muertes y cinco mil 167 nuevos casos. Sinaloa reporta otra semana a la baja.