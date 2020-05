Se exhibe “El Químico”, los restaurantes operarán con entregas sin comensales

Alguien tiene que ser inteligente. Los restaurantes y demás negocios de venta de alimentos solo ofrecerán servicio a domicilio o el pide y recoge. El descabellado llamado que lanzó el alcalde Luis Guillermo Benítez de que los restaurantes estarían abiertos este 10 de mayo quedó sin efecto. Solo en su cabeza podía darse una situación así, que ponía en riesgo la vida de cientos o miles de personas. Y la locura de que “garantizaba” a los negocios que la Policía vigilaría y haría respetar los lineamientos de salud, es igual o peor. ¡Mira que dejar de cuidar a la población en Mazatlán para poner a policías de guardia en restaurantes! En manos de esta clase de autoridades estamos. Aguantar sus locuras en medio de esta pandemia es para indignar a muchos. Debe de apelarse a la consciencia de los ciudadanos. Los panteones estarán cerrados, los restaurantes ofrecerán servicio para llevar y a domicilio. Las pizzerías, las pastelerías tendrán que sujetarse al orden. De lo contrario, se darán los tumultos. Y en consecuencia, los riesgos de más contagios.

Ruleta rusa. El presidente López Obrador dijo que a partir del 17 de mayo podrán reanudar las actividades económicas. Y el retorno a clases podría ser el 1 de junio. ¿Realmente sabe lo que está diciendo? Porque la jefa de Gobierno en CDMX, Claudia Sheinbaum, acaba de anunciar que hasta julio se comenzaría a reanudar las actividades económicas. El problema en esta pandemia sigue siendo el mismo. El presidente López Obrador dice una cosa, el Sector Salud dice otra, y los gobernadores otras. Y López-Gatell le sigue el juego al presidente. Las presiones económicas van cada vez en aumento. Las empresas, millones de ellas, ya no podrán seguir adelante si se alarga el cierre. Y sus trabajadores habrán de perder sus empleos. Muchos, cientos, ya están sin trabajo. López Obrador cree que la población se está quedando en casa. Quién sabe quién será el que lo informa. Porque hay muchos circulando por las ciudades como si nada pasara. Y hay otros que aun con tantos testimonios, todavía se atreven a decir que no existe el coronavirus. Reanudar las actividades, reabrir negocios sin tener la certeza de que los contagios van a la baja realmente y se tienen ya los instrumentos de salud para enfrentarlo, sería jugar a la “ruleta rusa”. Creen que los mexicanos pueden aplicarse tal y cual lo hicieron los chinos, como lo están haciendo los japoneses, los italianos, los españoles. Amigos nuestros de España platican que ellos vivieron realmente el confinamiento en sus casas. Sin salir para nada. Y tuvieron el apoyo de las fuerzas de seguridad que sometieron al orden a quienes se resistían. En México podría pasarnos lo que está viviendo Brasil, con un presidente locuaz que aún en medio de los miles de muertos provocados por el coronavirus, sigue negando su existencia y él pone el ejemplo de no acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias. Lo recomendable es esperar. Y valorar con seriedad el retorno paulatino a las actividades. Una cosa está clara: ya no será lo mismo.

Policías en riesgo. En plena emergencia de salud, la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán está obligando a los policías municipales a que asistan a cursos ya anteriormente programados. El caso es que los citan en un cuarto pequeño donde los casi 50 agentes que asisten no pueden guardar su sana distancia. Los policías continúan en las calles. Patrullan la ciudad. Corren y asumen el riesgo de resultar contagiados por el Covid-19. Y encima de esto, los obligan a asistir a cursos en un cuarto cerrado. Si no se contagian en las calles, lo harán en esos cursos.