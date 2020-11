HISTORIA EN EL DEBATE

2 de noviembre de 1970

Se firma convenio para tren turístico. En trascendental acto, representantes de la iniciativa privada de Sinaloa al Pacífico, suscribieron el convenio para la operación del tren turístico que cubrirá, con carros especiales, la ruta del CH-P. La empresa Vista Tren, invertirá millón y medio de pesos , los que serán recuperados en 7 u 8 meses y arrojarán una utilidad del 48%, según estudios realizados.

Para cambiar impresiones con autoridades y empresarios sinaloenses y bajacalifornianos, arribó a Los Mochis un grupo de empresarios y autoridades de Chihuahua. Representado al gobernador estatal, licenciado Alfredo Valdés Montoya, asistieron el alcalde de Ahome, ingeniero Ernesto Ortegón y el ingeniero Manuel Puebla, director de Desarrollo Económico de Sinaloa. El licenciado Roberto Balderrama, firmó el convenio a nombre de los empresarios de Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Abolirán Ley de Desarrollo Urbano. El Congreso del Estado discute un proyecto de ley que abolirá la ac-tual Ley de Desarrollo Urbano, para dar un paso a lo que se considera como un deseo expreso de la población sinaloense de cooperar en obras de desarrollo de centros poblados, pero con base en sus condiciones económicas. Este año, la actual Ley de Desarrollo fue considerada como una medida descabellada, ya que gentes sin recursos suficientes podrían perder sus bienes, al no poder cubrir la cuota establecida.

Allende se reunió con su gabinete. Chile. Salvador Allende, primer presidente marxista elegido por votación libre en el hemisferio occidental, inició reuniones con su primer gabinete. Allende ha calificado a su gobierno de pluripartidista, no marxista, que no es la preparación del camino hacia el socialismo. Sin embargo, ocho de sus ministros son marxistas, incluidos tres comunistas; los siete restantes son hombres de izquierda. La reunión fue de acercamiento, ya que algunos de ellos no se conocían entre sí.

Festejo para la linda Claudia Bastién Araujo. La criaturita que forma parte del tesoro familiar del prestigiado galeno, doctor Gustavo Bastién y su esposa, Bertha Araujo de Bastién, cumplió años el pasado día 30. Por este motivo, sus orgullosos papás, deseando celebrar en debida forma el feliz suceso, le ofrecieron un cariñoso agasajo en su residencia, al cual asistieron infinidad de amiguitos de Claudia, a la que le llevaron lindos obsequios acompañados de los buenos deseos por su felicidad.

2 de noviembre de 1995

CFE aplicará la tarifa 1-E en verano. El director de la CFE, Rogelio Gasca Neri, y el gobernador de Sinaloa, Renato Vega, anunciaron la aplicación de la tarifa 1-E para la zona norte de Sinaloa y la 1-D para la zona centro-sur de la entidad, las cuales entrarán en vigor a partir del 1 de mayo de 1996. Las nuevas medidas tarifarias es producto de las gestiones realizadas por el gobernador Vega Alvarado, con base a los planteamientos de la sociedad que, agobiada por la crisis, ha resentido el alto costo de la electricidad, beneficiando a los 18 municipios del estado.

Semivacío el Congreso. México, D.F. Ayer, cuando se festejó el Día de Todos los Santos, el palacio legislativo de San Lázaro quedó convertido en un cementerio. Los diputados de todas las fuerzas políticas no acudieron a sus labores parlamentarias. Un día antes, los representantes populares iniciaron el retorno a sus lugares de origen, quienes ya tenían listos los portatrajes y maletas porque habrían de acudir a visitar a sus “muertitos”. Los locales se abocaron a la tarea de apoyar a sus consejeros ciudadanos.

Despliega SIN cerco tecnológico. Los Ángeles. El Servicio de Inmigración y Naturalización aplicará un sofisticado programa tecnológico para detectar a inmigrantes indocumentados que soliciten empleo en el sur de California. El plan piloto se ejecutará en 223 empresas este año y será ampliado a otras mil en 1996, permitiendo a los patrones conectar sus computadoras al archivo del SIN a fin de verificar en cuestión de segundos el estatus migratorio de los solicitantes de empleo.