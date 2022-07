Se forma una ‘represa’ frente al Ayuntamiento

El presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres fue el gran ausente en el arranque del operativo de inspección y vigilancia en altamar por parte del Gobierno del Estado. Este se celebró ayer en el muelle de La Puntilla. A través de la Secretaría de Pesca, se extendió la invitación al munícipe, pero este no acudió y en su representación mandó a Ricardo Michel Luna, quien ha sido líder pesquero en esta región. Tal parece que ese tipo de ceremonias no son del agrado del “Químico”, pues cuando él realiza las suyas, gusta de salirse del guion y escuchar El corrido de Mazatlán cuantas veces se pueda. Quizás, también se le hizo muy temprano, en domingo y lloviendo, no es su estilo.

La lluvia que cayó durante la madrugada del domingo evidenció que, al menos en este caso, la obra pública no es verificada por la autoridad municipal que la solicita, mucho menos lo hace el encargado de la constructora que la ejecuta. El sábado pasado, ciudadanos observaron a una cuadrilla de albañiles que regaba concreto sobre un tramo de la calle 21 de Marzo para darle forma al paso peatonal, o como le llamó la gente, el megatope. Pues horas después, tras la lluvia, los paseantes se toparon con una extensa laguna de agua pluvial en ambos extremos del megatope, que los obligó a sacarle la vuelta para no empaparse el calzado. ¿Qué pasó? Todo indica que no dejaron tubería para que el agua fluyera y el nivel bajara por gravedad. Maniobra que todo albañil experimentado debe de saber. Pero sino hay supervisión, pues cada quien hace lo que quiere y como puede. Lo mismo habría pasado con la compra de luminarias que se instalaron en la avenida Carlos Canseco y La Marina, pues a pesar de que fueron pagadas a tiempo por el Ayuntamiento mazatleco, fueron colocadas ocho meses después, en medio del escándalo que desató la compra de más lámparas de manera presuntamente irregular por la cantidad de 400.8 millones de pesos.

Este lunes a las 08:00 horas, líderes de la Central Campesina, Asociación de Agricultores, Uares, presidentes ejidales, CCI, unidad de riego de la presa El Peñón, tomarán de manera simultánea las oficinas de Cesavesin, en el sur de Sinaloa, para exigir a los empacadores un mejor precio. Luis Alberto Villela, presidente del Comité Campesino Número 7, dijo que es un momento importante e histórico para realizar esta movilización, ya que no están dispuestos a seguir perdiendo sus ganancias. El problema ha organizado a los mangueros de Escuinapa, Rosario, Mazatlán y Concordia, quienes harán frente a los empacadores de la fruta, que supuestamente se confabulan para imponer un precio a la variedad de magos y quedarse con la mayor parte de las ganancias. Citaron que la variedad tommy tenía un precio de 7 pesos y se desplomó a 1 peso con 50 centavos.