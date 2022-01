Se habla que Faustino Hernández dejará el liderazgo de la CNC

audima

Salida. No se sabe el motivo, pero se habla que Faustino Hernández Álvarez va a dejar la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa. Esto causó alboroto entre los propios líderes del sector y más porque hay filtraciones interesadas de que por él va a llegar Aarón Verduzco, el sinaloíta a quien se le identifica con el senador Mario Zamora Gastélum. Sin embargo, el sector está cerrando filas en torno a Miguel Ángel López Miranda, quien es la mano derecha de Faustino en la organización campesina. Ya se sabrá los motivos de la salida de Faustino y si los líderes de los comités campesinos y exlíderes de la Liga de Comunidades Agrarias sostienen el respaldo a López Miranda.

Prepara el terreno. Dicen que el líder del Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, vino ayer Ahome, su primera visita tras el descalabro que tuvo en las pasadas elecciones en las que participó como candidato a gobernador. Ahora investido como dirigente de ese partido vino a reunirse con Héctor Álvarez e Israel López en la ruta por preparar el terreno para nombrar a los dirigentes de ese partido en este municipio. Lo raro es que no hay ninguna señal de que se haya reunido con el excandidato a la alcaldía, Miguel Ángel Camacho. Algunos dicen que se acabó la luna de miel política.

Sin control. La ola de contagios de Covid-19 en Ahome parece no tocar fondo. Muchos opinan que los nuevos casos en lugar de bajar van en ascenso porque las medidas han quedado cortas con tal de no suspender las actividades económicas. Sin embargo, el costo es mayor. Por ejemplo, según los líderes de las organizaciones de empresarios hay un 50 por ciento de ausentismo de trabajadores de los negocios, lo que se da una idea de la magnitud del problema: el contagio entre la planta laboral y lo que posiblemente se hizo a los clientes. Incluso, hay casos en que los empresarios o los ejecutivos de los negocios no mandan a sus casas a los empleados porque lo toman como una “simple gripa”. Lo malo es que a los días se hacen las pruebas y salen positivos.

Todo en contra. Muchos derechohabientes están decepcionados del programa del Permiso Covid-19 del IMSS. Desde sus domicilios, en los que se encuentran aislados tras resultar positivos en la prueba covid-19, hacen una y otra vez el trámite en línea apegándose a ese programa, pero no lograr concretarlo. Cuando el sistema no los saca, les marca error. Y para acabarla de amolar, los empresarios los presionan para que presenten su justificación porque no les basta con el resultado de la prueba. Ni a quién irle.

Recuperado. El que salió de su casa ayer fue el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, tras cinco días de permanecer aislado por salir positivo en la prueba de Covid-19. Fue a supervisar los trabajos de limpieza del lodo de la planta de agua potable de la Comisión del Río Fuerte, lo que implicará que en una parte de la ciudad habrá baja presión durante 15 días. La capa de lodo llega casi a los dos metros. La salida de Vargas Landeros de su casa fue sorpresiva para muchos. Lo hizo porque dijo que antier se hizo la prueba con resultado negativo y ayer otra vez se hizo la prueba.

Convocatoria. El regidor presidente de la Comisión de Gobernación, Antonio Menéndez, hizo todo un show para entregar la convocatoria del plebiscito a los síndicos. Se reunió con estos acompañado de los demás regidores de la citada comisión. De que le gusta hablar, le gusta. Un día antes el secretario de la comuna Genaro García Castro hizo el compromiso de que los funcionarios no se van a meter en el proceso. Ya se sabrá si lo cumplen.