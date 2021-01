Se hicieron "bolas" en el PRI en Ahome

Desaseo. Quienes decidieron las candidaturas priistas para Ahome se hicieron “bolas”. Dejaron suelto el proceso que sin ningún tacto y en forma tardía dieron la “línea”. Se les hizo “agua el engrudo”. Al final del día, dicen que sacaron el acuerdo de que Marco Antonio Osuna Moreno va a la candidatura a la alcaldía y Bernardino Antelo Esper para la diputación local del Tercer Distrito Electoral. Ayer en el día “bajaron” a Álvaro Ruelas Echave. En el ínter, en los hechos, quedó damnificado el expresidente del Comité Municipal Campesino número 17 del Valle del Carrizo, Pedro Esparza, que se registró para el Distrito Electoral 03, al igual que la presidenta del PRI, Dulce María Ruiz, por el 04. Lo de Ruiz estaba firme, pero lo de Esparza estaba sujeto al acuerdo por la alcaldía. Por eso, la comisión amplió el horario de registro. Estaba de 11:00 a las 13:00 horas y lo prolongó de las 16:00 a las 19:00 horas para dar oportunidad a que otro se registrara en el Distrito 03. Esto es porque no se llegaba a un acuerdo por la alcaldía, lo que se dio ya tarde: Osuna Moreno a la alcaldía y Antelo Esper para la diputación.



Listo. Con un acuerdo “atropellado”, que deja un “mal sabor de boca” entre los priistas, el único que se va a presentar hoy a registrar para la candidatura a la alcaldía es Marco Antonio Osuna Moreno, quien dicen ayer presentó su renuncia como subsecretario de Planeación y Vinculación de la Sedeso. Algunos decían que Antelo Esper no había alcanzado a registrarse, lo que fue negado. Sin embargo, eso es lo de menos para cumplir el acuerdo. A Pedro Esparza lo neutralizan de un modo u otro. Incluso, se habla que el acuerdo incluye a Fernanda Rivera, que va como síndica procuradora.

Ruido. La que está convocando para su registro priista hoy por la alcaldía de El Fuerte es Maribel Vega Quintero, directora de la Escuela Normal Experimental. La cita es a las 12:00 horas en el partido. A simple vista lleva vara porque a nadie más de los aspirantes se les vio ayer hacer el examen, pero si el alfil de la alcaldesa Nubia Ramos, Leonel Vea, se presenta al registro, lo de ese papel rápido se resuelve. Y si no, entonces habría que ver si no le va a pasar a Vega Quintero lo que le pasó en la elección pasada, en la que perdió para diputada local. Eso porque gente de Nubia Ramos, que se diga gente de ella, no lo es.



De risa. Con tal de seguir “pegados a la ubre” hay quienes hacen el ridículo. Ahora les dio por “cilindrear” al secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro, de que es el que se perfila como candidato de Morena a la alcaldía de Ahome. Ese es el proyecto del alcalde Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno, quien a su vez busca la diputación federal. Sin embargo, dicen que a Fierro se le va a atravesar la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, a quien le hizo violencia política en razón de género. Chapman y Fierro están fritos por ese detalle. Pero caen en el cuento de sus aduladores, que ya les tomaron la medida.

Turbo. Tenemos un gran proyecto, vamos con todo, entre otras frases, está utilizando el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez para seguir posicionándose rumbo a la alcaldía de Ahome. En las últimas horas reactivó su labor de socialización con esos mensajes en las redes sociales. Dicen que se está afianzando con el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen.



En familia. Se dice que el candidato del PAN a la diputación local por el Distrito 01 va a ser Key Estrada Iza, presidente del PAN en Choix y sobrino de Juan Carlos Estrada, líder estatal del blanquiazul. Casi nada. Todo quedaría en familia.