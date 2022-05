Se juntan priistas y panistas

audima

Las lideresas estatales del PRI, Cinthia Valenzuela, y del PAN, Roxana Rubio, rompieron plaza ayer en Palacio Municipal. Juntas se presentaron con los dirigentes de ambos partidos en Ahome, César Emiliano Gerardo y Ariel Aguilar, para presentar una solicitud de solución al problema de drenaje en una escuela en la colonia Infonavit Arboledas. Hasta el exalcalde panista Zenén Xóchihua estuvo en “la bola”. Para eso primero buscaron al alcalde Gerardo Vargas, que no estaba, y luego al secretario de la comuna, Genaro García Castro, que tampoco estaba. Así es que ya no quisieron averiguar con otro funcionario y optaron por entregar el escrito en ventanilla. E hicieron bien porque el gabinete se encontraba en la Feria del Bienestar en el ejido Flor Azul. Pero quizás si hubieran pedido cita al alcalde, el secretario los esperaría o hubieran comisionado a alguien para darles las atenciones.

Lo que sí es que Valenzuela y Rubio dejan el mensaje de que para el 2024, los partidos van unidos aunque todavía falta mucho. En primer lugar, la primera ya no va a ser la dirigente estatal. A lo más que pueda llegar es hasta diciembre, pero se habla que puede ser antes que deje esa responsabilidad. Por lo pronto, anduvieron muy de “manitas” ellas y los líderes locales, quienes ya habían dado color de ir por el camino de la unidad. Lo que sí dijeron algunos es que el bloque opositor era de alto perfil, cómo nomás ir a Palacio Municipal a entregar un oficio para la solución de ¡un problema! Hubieran llevado otros más, en paquete.

Como anillo al dedo le cayó al comisariado ejidal del Flor Azul, Paulino Villegas, la Feria del Bienestar que se llevó a cabo ayer ahí. Como tenía a los “meros meros” del Ayuntamiento les pidió la rehabilitación de la planta potabilizadora y que les llevaran agua porque no tienen por los bajos niveles que arrastran los canales.

No les siguió el rollo el senador José Narro a los líderes del grupo Aquí No cuando le pidieron que no se llevara a cabo la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes bajo el argumento de que está amañada. El detalle es que ellos mismos cuestionaron que no se había hecho la consulta indígena ante el juez de distrito y ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó ese ejercicio, dándoles la razón, no la quieren. A lo que se comprometió Narro es a que la consulta se lleve a cabo en forma limpia y transparente, pero el mandato de la SCJN se tiene que ejecutar.

Por cierto, El gobierno municipal está colaborando con el Gobierno federal para la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo. Esto salió a relucir este fin de semana al reactivarse el caso. El secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, es el enlace. Incluso, este ya reveló que las comunidades indígenas que estén a 45 kilómetros alrededor del proyecto son las que van a participar. Otras no, por si andan alborotados fuera de ese kilometraje.