Se la hicieron de agua a Rivera Villela

audima

En forma indirecta, el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Raúl Pérez Miranda, tiene otra “bronca”. Acaba de salir de una, la del empleado que fue descubierto robando en una casa en el fraccionamiento Urbi Villa del Bosque, motivo por el que lo acaban de dar de baja, pero ahora le surgió otra porque un funcionario se fue a Ciudad Obregón, Sonora, en un vehículo de la paramunicipal este fin de semana. De seguro con gasolina pagada por los ahomenses y toda la cosa. Allá lo “cacharon” y lo “balconearon”. No queda claro qué andaba haciendo en esa ciudad sonorense. Lo único que se sabe es que al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, le dijeron que era por una emergencia, pero este ordenó que se investigara el caso para saber si era motivo de baja o no.

El que parece que ya inició su carrera para el 2024 es el diputado local ahomense César Ismael Guerrero con el acercamiento con grupos de la sociedad civil, incluidos quienes considera que le pueden manejar su imagen en los medios. Sus acercamientos a estos se intensificaron más ahora con motivo del Día de la Libertad de Expresión. Ya se habla que Guerrero tiene como plan la alcaldía en el 2024, no tanto su reelección. En esa ruta, en el Congreso del Estado se ha pegado al presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada morenista, Feliciano Castro, que es lo mismo que el gobernador Rubén Rocha Moya. Ya algunos ven que Guerrero trae aire, por lo que quiere brincarse las trancas. El problema es que cuando él va, el que ya saben quién ya viene.

De veras que se la hicieron “tablas” a Luis Manuel Rivera Villela, quien aspira a la presidencia del Módulo de Riego Sevelbampo. Cuando llegó ayer a las oficinas del módulo para registrarse en el proceso de elección, le negaron el registro. El argumento es que en la planilla no iba el candidato de los agricultores, que no llevaba la planilla completa. Con eso le salieron. Ya ni la amuelan. Como Rivera Villela es de armas tomar pues pegó el grito en el cielo. Sin embargo, este y muchos no se “chupan el dedo”: no quieren que compita porque la posición ya está reservada. Más claro ni el agua. Pero Rivera Villela no se va a dejar aunque tiene muy poco margen de maniobra para echar atrás lo que llaman desde ayer “el dedazo”.

Donde quiera se cueces habas porque dicen que andan muy molestos los de la pequeña propiedad por el desplazamiento que hicieron de ellos en la elección del Módulo de Riego número 3 del Valle del Carrizo. Y es que la posición que les tocaba, por la alternancia, se “las hicieron de agua”, ya que de un “plumazo” quitaron a Cuitláhuac Murrieta para la tesorería y pusieron a Enrique Orduño, del sector social. Este en un principio iba para la presidencia y Murrieta para la tesorería, pero algo pasó que Mario Martínez, presidente de la Red Mayor del Valle del Carrizo, pidió un receso y reanudaron la asamblea de delegados con Eugenio Barreras para presidente y Enrique Orduño para tesorero. A Murrieta lo hicieron a un lado. Ahora habría que esperar si se impugna la elección o se quedan las cosas como están.