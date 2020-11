Se le acaba el plazo al gerente de la Japama

Con exactitud. Dicen que el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega, no pudo describir con mejor exactitud la acción del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y sus funcionarios en el caso de la clausura de la Clínica Mi Salud. Su aseveración de que eso es solo de locos, de gente irracional, es compartida por la mayor parte de los líderes de los sectores de la sociedad ahomense que adjudica la clausura al uso faccioso de las instituciones de Chapman para ajustar cuentas con el grupo empresarial de EL DEBATE, en donde se le da curso a las críticas que se le hacen por su “forma perversa” de ejercer el poder en Ahome. Para todos ha quedado claro que lo del uso de suelo es mero pretexto porque quedaron exhibidos de obstaculizar la regularización de ese trámite administrativo. Clausurar la clínica en tiempo de pandemia del coronavirus empujó más al vacío la imagen del alcalde, que no tiene empacho en autoengañarse en el caso. Esto le causó igual o más daño que cuando expresó palabras ofensivas a una niña en el inicio de su gobierno.



El plazo. En lo que muchos dicen que el caso parece más una farsa que otra cosa de parte del alcalde Chapman, el gerente general de la Japama, Guillermo Blake Serrano, llega hoy al plazo prorrogado para entregar las respuestas a las observaciones de la auditoría al titular del Órgano Interno de Control Pável Castro Félix, cuando el caso estaba en manos del Consejo de Administración, a cuyos consejeros le vieron la cara. De esta manera, corre el tiempo para ver en qué para el asunto de la auditoría que supuestamente encontró un quebranto de 91 millones de pesos porque cuando no salen con una cosa salen con otra.



Muestreo. El director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, fue el único de los aspirantes a la alcaldía de Ahome que estuvo en El Carrizo en el foro que presidió el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés. Esto de inmediato provocó reacciones en el sentido de que se estaba muestreando a Antelo Esper, pero se habla que en realidad iba a pasar lo mismo con Álvaro Ruelas Echave y Marco Antonio Osuna Moreno, nada más que no estuvieron. Se dice que también fueron invitados, pero por algún motivo no asistieron. La intención de Valdés de iniciar la pasarela de los aspirantes ante los priistas quedó para mejor ocasión. Por lo pronto, Antelo Esper estuvo en el presídium acompañado de los líderes del tricolor en Ahome, Dulce María Ruiz y César Emiliano Gerardo, entre otros.



Ahora sí. La que anda en campaña disfrazada de altruismo, como otros, es la diputada local morenista Cecilia Covarrubias. Ella renovó sus aspiraciones por la alcaldía de Ahome por el encumbramiento en la Cámara de Diputados de Ignacio “Nacho” Mier, y en Morena de Mario Delgado. Reparte despensas, sanitiza, etc., para ganarse a la gente que no visitó en dos años.



Va de nuevo. Para que no haya dudas, la expresidenta del PRI en El Fuerte, Maribel Vega, les acepta a quien le pregunta que sí tiene aspiraciones a la alcaldía. Y por si le toca la candidatura priista, anda organizando eventos, entregando apoyos, etc. Ni se acuerda de la derrota que tuvo en las elecciones pasadas para la diputación local.