Se le acabó el borrado a Rocha y “suelta” primeros nombres de su gabinete

Los primeros tres. Al lápiz se le agotó el borrador. El gobernador electo Rubén Rocha Moya ya definió los primeros tres nombramientos de quienes formarán parte de su gabinete. Confirmó que Enrique Inzunza Cázarez será el próximo secretario general de Gobierno. Esta designación ya se conocía, pero no oficial como lo aceptó ayer Rocha Moya. También el nombramiento de quien será la próxima secretaria de Desarrollo Sustentable, cuyo nombre es Ruth Díaz. Y el tercero es el que ya todos conocemos pero es menester recordar y recalcar, el de Adriana Ochoa del Toro en Comunicación Social. Y como dijera Rocha Moya, la lista de nombres la está escribiendo con lápiz y muchos han sido borrados y sustituidos por otros. Rocha Moya sabe, porque tiene experiencia en dos administraciones estatales, que quienes integren su gabinete se convertirán en un mensaje para todos los sinaloenses. Sabe por igual que es importante la imagen que tengan y su formación. No puede darse el lujo de improvisar, porque también sabe que el tiempo apremia y no se puede frenar el desarrollo y fortalecimiento de Sinaloa.

¿Cuen e Higuera?. Los ojos de muchos están puestos en el líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, y en el expanista Alejandro Higuera. De Cuen mucho se especuló que estaba buscando la Secretaría General de Gobierno. Y también sus gentes lo colocaban como próximo secretario de Educación. Pero se adelantó que Rocha Moya dijo que será Enrique Inzunza Cázarez el secretario general. Y una mujer es perfilada para la SEPyC. ¿A dónde mandará a Cuen? Hay quienes adelantan que a Cuen lo ven en la Secretaría de Salud. Habrá que esperar. Por lo que se refiere a Alejandro Higuera, todo parece indicar que será el próximo secretario de Turismo. Un cargo importante si lo vemos desde el punto de vista del despegue turístico que ha tenido Sinaloa en los últimos cuatro años, particularmente la transformación de Mazatlán que ya compite en las grandes ligas del turismo internacional.

Encuestan a padres de familia. En el Instituto Cultural de Occidente (ICO) y seguramente en muchas otras escuelas de Mazatlán, comenzaron a enviar correos a los padres de familia. Ahí les preguntan si están de acuerdo en alguna de las tres opciones que les están haciendo llegar. Enviar a sus hijos a clases presenciales, a clases mixtas y clases virtuales. Con la respuesta de los padres de familia la escuela estará en condiciones de aplicar los programas que se decidan. Habría que ver cómo se pretende recibir a los alumnos en las escuelas garantizando principalmente su salud. Y si se respetará la decisión que cada padre de familia tome.

López Gatell pronostica que en 15 días baja la pandemia. Como lo ha sido siempre en esta pandemia, el Gobierno federal ya pronosticó que en 15 días más los contagios de esta tercera ola de covid 19 bajarán. Lo anunció Hugo López Gatell. Y casualmente el plazo termina cuando se quiere que los niños regresen a clases presenciales. Y sin tener una bola de cristal, podemos adelantar que la mayoría de los estados del país por arte de magia aparecerán en “verde” para fines de este mes. López Gatell pronosticó el 27 de mayo del 2020 ante senadores de la República, que el covid podría provocar entre 30 a 35 mil muertes en el país.

¿Y qué creen? En este momento México reporta oficialmente 249 mil 529 muertos. Y espérese un tantito. Las cifras podrían ser tres veces más, por el ocultamiento del Gobierno a las verdaderas estadísticas. ¿Les creen que bajarán los contagios? Yo no.