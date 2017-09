Se le comienza a acabar la magia al DT Ramírez

Al parecer, ya se le comenzó a acabar la magia que mostró en las primeras cuatro fechas al técnico Diego Ramírez con los Dorados de Sinaloa, ya que luego de mantenerse en la cima, con las dos derrotas y los dos empates que suman de manera consecutiva, ya lo mandaron hasta el sexto lugar general.Sabíamos que el novel timonel no iba a aguantar el paso tan consistente que tuvo con esas cuatro victorias de manera consecutiva, pero tampoco creíamos que se iba a venir abajo tan estrepitosamente como ha sucedido en las últimas confrontaciones.Lo peor de todo es que ha dejado de ser el cuadro ofensivo que sabía definir sus llegadas para alcanzar las victorias y, en su zona baja se perdió esa solidez, ya que en las dos últimas contiendas ha recibido la suma de seis perforaciones.Claro está, todavía no es tiempo de la desesperación y mucho menos de que la directiva le dé un ultimátum a Diego Ramírez, sin embargo, sentimos que el técnico y jugadores deben sentarse a platicar seriamente y solucionar, a la voz de ya, las fallas en las que han incurrido, para que venga de nuevo el repunte.La primera causa de esos dos tropiezos en fila han sido las expulsiones que recibieron Oliver Ortiz ante la Jaiba Brava y Fernando Arce ante los Potros del Atlante.Reiteramos, todavía hay tiempo para que el Gran Pez retome el paso que tuvo en las primeras cuatro jornadas, porque si no sucede así, dudamos que Ramírez pueda terminar la temporada al frente del cuadro sinaloense.Siempre vamos a reconocer el hecho de que los jugadores de 68 años en adelante sigan practicando el futbol con el mismo entusiasmo que lo hacían cuando eran jóvenes, y si lo hacen más como una forma de convivencia que de competencia, mucho mejor.Por eso sentimos que su decisión de participar en el estatal de 60 años y mayores no fue la mejor decisión, porque quedó plenamente comprobado que ya no están en un nivel para medirse a rivales 10 años menores que ellos.Además, en lugar de hacerle un bien al circuito, ya que con su presencia se completa la cuarteta de equipos, resulta lo contrario, pues en la segunda jornada abandonaron la cancha en los albores de la parte complementaria ante la Culiacán Platino, y en el cierre del torneo, ya no salieron a jugar contra Guasave la segunda mitad, con el marcador 0-0.Para nuestro gusto y como una recomendación, los jugadores de la división Ultra Plus, por medio de la Asociación Estatal o contactos con otros municipios, debería amarrar encuentros amistosos contra enemigos de la misma cantidad de años, en aras de que jueguen con menos riesgos y se vea en la cancha una confrontación más nivelada.