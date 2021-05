Se le dijo a Billy Chapman, que no se peleara con la síndica procuradora Angelina Valenzuela

Las consecuencias. En el inicio de su gobierno, al alcalde de Ahome, Billy Chapman, le dijeron en repetidas ocasiones que no se peleara con la síndica procuradora Angelina Valenzuela porque no le iba a traer nada bueno. Hasta hubo quien se atreviera a recomendarle que dejara a un lado la soberbia. Era el inicio de la pugna con ella. No hizo caso y la predicción se está cumpliendo: el proyecto político de Chapman está por acabarse en Ahome si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la resolución del Instituto Nacional Electoral de cancelarle la candidatura pluri y la de su alfil Ana Ayala Leyva. Algunos señalan que eso es indistintivo de quién gane la alcaldía. A Chapman sólo le restaría regresar como alcalde para terminar su trienio, cometiendo más pifias o nadando de muertito.

Colateral. La resolución del INE salpica a la candidata de Morena a la diputación local por el Distrito Electoral 05, Cecilia Covarrubias. Tan es así que ya sus adversarios la agarraron de bajada. Y es que subieron a las redes un video en la que la acusan de haber protegido a Chapman desde el Congreso del Estado para que no se le instaurara el juicio político por la una serie de causales, entre ellas por la que el INE le canceló la candidatura. De hecho, esto es lo que le está pesando, además de que cuando asumió la diputación local se olvidó regresar a su distrito, el cual ahora recorre para pedirles el voto de nuevo. Dicen que estos dos elementos los está explotando el candidato del PRI-PAN-PRD a diputado por ese distrito, Ariel Aguilar. Ya se sabrá si le dio o no el 6 de junio.

Al bote. Si el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho, ya lo traía lázaro en la campaña, tras la cancelación de la candidatura en la recta final con más razón. De hecho, Camacho trae la bandera antichapman, lo que algunos aseguran que le ha dado resultados porque trae intención del voto. Ahora Camacho salió con que va a meter al “bote” a Chapman si los ahomenses le dan el apoyo el 6 de junio.

Le atizan. Otro que está a flote por traer la bandera antichapman para golpear a Morena y PT es el candidato del PRI-PAN-PRD, Marco Antonio Osuna Moreno. Tras la resolución del INE, Osuna Moreno y los priistas reforzaron ese mensaje al presentársele esa oportunidad para romper la barrera de que la elección va a estar entre dos: el candidato de Morena-PAS Gerardo Vargas Landeros y el del PT Domingo Mingo Vázquez, a quienes de un modo u otro les está haciendo ruido el caso Chapman. Sin embargo, cada quien a su modo, Vargas Landeros y Mingo Vázquez han puesto en marcha el control de daños.

El fallo. Los priistas de Ahome le dieron vuelo a la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral de dejar sin efecto la sanción que les dio el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa al candidato a gobernador del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, y a diputado local por el Distrito Electoral 03, Bernardino Antelo Esper. Los magistrados no consideraron que cometían una infracción el usar mensajes que los relacionaban con el gobierno estatal, como lo de Puro Sinaloa. El caso se puede ir a la Sala Superior, pero por lo pronto Antelo Esper celebró la decisión en un acto en Higuera de Zaragoza, sindicatura clave para recuperar el voto verde.

Al pleito. “Apuchada” por el exalcalde de El Fuerte, Miguel Ceceña, Gloria Urías Vega meterá pleito legal para recuperar la candidatura a diputada local pluri en primer lugar por Morena, que al final quedó en manos de la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal, a quien acusa que no es indígena. El caso es ir por el “hueso”.