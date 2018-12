Se le juntaron las deudas y los pagos

Quien tiene mucho que explicar es el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por el adeudo que dejo en el SNTE 27 de 60 millones de pesos para el cierre de año, por lo que el secretario general del SNTE 27, Edén Inzunza Bernal, manifestó la afectación de bienes pa’ finalizar los pagos correspondientes. Entre adeudos, bonos, apoyos y bajas de base, se calculan en total 60 millones de pesos, mismos que esperan que se cubran entre hoy o mañana, ya que es un reclamo justo, necesario e indispensable pa’ todos los agremiados. Si usted se encuentra afectado por la misma situación o quiere apoyar en la causa, favor de comunicarse al (667) 758 72 00.

> ¡Qué enredo!

En el Hospital General de Los Mochis necesitan de toda la claridad posible pa’ poder dar una explicación en el caso del muchacho que murió ayer mientras su papá lo llevaba a hacerle un estudio a un hospital particular porque urgía pa’ poder operarlo. El familiar afirma que lo trasladó del General de Guasave en caliente luego de un accidente que tuvo su hijo, porque le afirmaron que en Mochis lo estaban esperando pa’ operarlo, pero aquí le dieron pa’ atrás y alegaron que los de Guasave jamás echaron la platicada pa’ Mochis. Oiga, ‘pos’ como ya está todo revuelto, si usted es bueno pa’ deshacer embrollos tan complicados, háblele al mero ‘chaca’ de la Secretaría de Salud, Efrén Encinas Torres, al (667) 712 26 99, pa’ que le ayude.

> Dizque arreglaron

Donde no están nada contentos por los trabajos realizados en su sindicatura son los pobladores de Gabriel Leyva Solano, en Guasave, donde, a pesar de que ya entraron unas máquinas a raspar las rúas, esto de nada sirve, porque son tan grandes las cunetas que siguen teniendo que rellenar con escombro, que las vías quedan intransitables. Así que, de no atender el llamado, el ‘dire’ de Obras y Servicios Públicas, Germán Rolando Gálvez, y no ponerse las pilas, los pobladores tendrán que seguir recurriendo a las ‘mexicanadas’. Ahí si no sabe qué hacer con restos de ladrillo, cemento y otros desperdicios de construcción, llámele al (687) 871 87 09.

> Creando espacios

Se buscan asesores con ideas frescas para que analicen de qué manera se podría reubicar a la raza que deje de chambear en el Ayuntamiento de Angostura, pues al parecer esta administración podría empezar con los guillotinazos, pero se piensa reubicar a las gentes en los proyectos que surjan en el municipio. Si te interesa colaborar, márcale a la alcaldesa Aglaeé Montoya al ‘fon’ (697) 734 00 40.

> Los quieren dejar sin agua

Los habitantes del municipio de Escuinapa podrían quedarse sin agua potable tras la determinación de la CFE de cortar el suministro de energía por el adeudo de casi 3 millones de pesos que tiene el Ayuntamiento. Ante esta situación, el alcalde Emmett Soto mandó a los policías a resguardar la zona de acueductos pa’ evitar que personal de la CFE llegue y corte la energía. En la ciudad, la gente está con la incertidumbre, pues por una deuda de anteriores administraciones, los van a dejar sin agua. Estos podrían acudir con el alcalde para que empiece a distribuir agua en pipa pa’ estar preparados en caso de que se concrete el corte. La raza puede acudir al Ayuntamiento a solicitar agua o procurar al alcalde al ‘fon’ (695) 953 00 19.