Se le limitan las posibilidades a Jorge López Valencia

De mal en peor. No es por los días de Navidad y Año Nuevo, sino que el servicio de recolección de basura en Ahome está de mal en peor desde que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman operó la entrada de la empresa OP Ecología por la de PASA, en un proceso desaseado. El cuento aquel de que el servicio mejoraría hasta el momento es eso: puro cuento. En sectores de la ciudad y en las sindicaturas el servicio es deficiente, en donde los empleados de la nueva empresa pasan cuando se les da la gana. En definitiva, en el tema de recolección de la basura, como en otros, el discurso chapmista no cambia la realidad.



La posibilidad. Si el presidente de Coparmex, Jorge López Valencia, mostró sus intenciones de ser candidato a la alcaldía por la alianza PRI-PAN-PRD, algunos ya no le ven razón a su activismo porque la coalición no se dio. Es cierto que aún queda la posibilidad de una candidatura común, pero por las condiciones ninguno de esos tres partidos estarían arropándolo para ello. Novato en las lides político-electorales, López Valencia quedó atrapado en su propio discurso. Le quedaría la posibilidad de obtener la candidatura a la alcaldía por el PAN, pero el detalle es que definió que solo iría por la coalición. De ir solo con el PAN, si es que lo saca adelante el líder estatal, Juan Carlos Estrada, empezaría como los políticos tradicionales: como dice una cosa dice otra. Pero el renuente a ceder es Ariel Aguilar.



Los tiempos. No son pocos los abogados que aseguran que la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, no va a ver terminada la controversia constitucional en lo que resta de su responsabilidad por ese recurso que interpuso el alcalde Guillermo “Billy” Chapman para sostener a Pável Castro Félix como titular del Órgano Interno de Control. No va a ver caer a este en gran parte por encauzar mal el recurso que tenía para ello. Por razones no claras, no atendió las voces que señalaron que no era el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para tumbar la ratificación de Castro Félix por Cabildo, a todas luces ilegal, sino el Tribunal de Justicia Administrativa. Tenía viabilidad el TEES resolverle sobre la violencia política en razón de género, lo que ocurrió, pero no para pronunciarse sobre el nombramiento hecho por Cabildo. La síndica procuradora pretende recurrir a la controversia constitucional, paralelo al TEES que le corresponde responder, pero como que no entiende el fondo: no está a discusión si le asiste a ella la razón o no en el caso, sino la facultad del TEES.



Sin viabilidad. Se habla que el boxeador Humberto “El Zorrita” Soto está aún más en el dilema de si acepta o no ir como candidato a la alcaldía de Ahome por el Partido de la Revolución Democrática. La invitación que la dirigencia estatal de este partido le hizo no la aceptó de inmediato porque quería ver cómo se venían las cosas. Como ya empezaron las definiciones, algunos aseguran que “El Zorrita” Soto no ve viabilidad para dar la pelea con el PRD, un partido prácticamente difuminado en el municipio. Pero aún falta que el exregidor tome y formalice la decisión final si es que vienen de nuevo y lo consultan o si de plano ya le vieron “las ancas al pollo” y mejor ya ni lo toman en cuenta.



Transición. Dicen que más de lo que se esperaba, el presidente de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo, Víctor García, encontró las finanzas ordenadas, sanas, tras tomar el control del organismo. Al concluir el proceso de entrega-recepción, se despejaron dudas de cómo les iba a entregar Daniel Cervantes, el presidente saliente del organismo. Así, la transición se hizo sin sobresaltos. Y de plano los que perdieron la votación encabezados por Luis Alfonso “El Papi” Ruiz ya ni chistaron.