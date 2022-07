Se le viene la noche al Químico Benítez

Sinaloa.- Al que se le viene la noche es al alcalde Químico Benítez, debido a la denuncia que interpusieron los regidores del PAS ante la Fiscalía General del Estado por la posible comisión de delitos como ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Esta denuncia también va contra el Comité de Adquisiciones y quien resulte responsable sobre esta problemática. Cabe mencionar que los contratos son por casi 550 millones de pesos a la empresa, al parecer consentida de la administración de Benítez, Azteca Lighting. Además, este martes, el Químico tuvo que reconocer que la empresa Azteca Lighting no ha cumplido con lo conveniado, específicamente en la instalación de luminarias en la avenida Sábalo-Cerritos (el 15 de julio inauguró otras luminarias contratadas con la misma empresa en la avenida La Marina-Doctor Carlos Canseco... con más de 8 meses de retraso). Pero el alcalde se lava las manos: que la culpa es de la empresa, no de su administración. Algo que le han señalado mucho al alcalde fue el haberle concedido contratos multimillonarios a dicha empresa de manera directa a cambio de luminarias, cuando lo correcto era haber licitado, haber buscado la mejor opción entre varias que se hubieran presentado. Pero no, en el gobierno de Mazatlán se la jugaron de manera directa, y hoy, hasta denuncias penales se interponen; y hay quienes piden a gritos un juicio político a Benítez, que de darse, eso lo sacaría de la silla del poder. Quién iba a decir: unas luminarias le iban a ensombrecer la administración al alcalde, y quién sabe en qué pare todo este asunto.

Retraso. A 10 días que anunciaron el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el secretario de Salud, Cuitláhuac González, que iban a instalar módulos de atención para orientar sobre la viruela del mono en los aeropuertos, terminal de cruceros y central de camiones, apenas aquí en Mazatlán se instalan hoy en la Administración Portuaria Integral (API). La jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 5, África Carrasco, invito a medios a la apertura del módulo este miércoles, pero más tarde dijo que siempre no, ya que no le autorizaron el ingreso de la prensa. ¿A qué le teme la Cuarta Transformación? Y dicen que son muy transparentes.

Una luz de esperanza se encendió en el sur del estado con el anuncio de que empresarios sinaloenses se reunirán este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para plantearle el desarrollo en el sur de la entidad, particularmente en el tema del CIP Playa Espíritu, en el municipio de Escuinapa, y el sistema de riego con la construcción de la presa Picachos y Santa María. La alcaldesa de Escuinapa, Blanca García, se pronunció por que se desarrolle un corredor turístico para que genere empleos entre los habitantes de esta región. Dijo que empresarios de la localidad le habían planteado su desacuerdo en que lotes del CIP se estuviera rifando, por lo que la reunión de esta noche abre la esperanza de que se reactive la actividad turística en el sur del estado.