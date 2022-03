Se legisla con PRIMOR

audima

El título de la presente columna nada tiene que ver con una posible alianza PRI-Morena, tampoco es un acrónimo conformado por el nombre de dichos partidos. Me remito a la definición que el Diccionario de la lengua española brinda al respecto: “primor. m. Destreza, habilidad, esmero o excelencia en hacer o decir algo”. Y lo traslado al ámbito parlamentario, ya que durante la presente legislatura hemos sido testigos de distintas acciones que destacan por su profesionalismo, ética y respeto que se debe mantener en el palacio legislativo. Me remito a nombrar solamente algunos ejemplos.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados se ausentó de una sesión para acudir a comer hamburguesas a conocido restaurante junto a su contraparte del Senado y uno de los empresarios más poderosos del país, demuestra así su compromiso con sus compañeros diputados, con su partido y con los ciudadanos para quienes legisla, bravo; otro ejemplo, la declaración de la Dip. Patricia Armendáriz, donde al parecer confiesa haber participado en actos de corrupción con gobiernos pasados, en plena sintonía con “No mentir, no robar y no traicionar”, recordar que dicha frase es conjugada en infinitivo, por lo que podemos agradecer a la diputada por no mentirnos, ya el hecho de posiblemente haber robado es cosa del pasado, con un abrazo lo podemos arreglar; por último, el respeto y la altura del diálogo en las sesiones, la forma en la que aborda el Dip. Noroña a sus compañeras diputadas del blanquiazul pareciera digna de un poeta, el tacto con el que la Dip. García Moreno aborda a sus homólogos, Quadri y Castell, para solicitar una disculpa por supuesta transfobia.

Debemos estar orgullosos de nuestros legisladores, aunque el nombre de muchos se olvide pasada la elección. “El Poder Legislativo es, efectivamente, donde reside la soberanía del pueblo, representada en su territorio por los diputados y en su personalidad de identidad como Estado por los senadores”. ¿Por qué tanto interés en este poder? Generalmente los reflectores públicos se dirigen hacia el titular del ejecutivo; sin embargo, se debe ver al legislativo como una “fábrica de leyes”, las cuales nos otorgan derechos y obligaciones a todos. Lo planteado con anterioridad es claramente conocido por la totalidad de diputados y senadores, es tal su compromiso con sus electores, que son prácticamente nulos los cambios de grupo parlamentario, mucho menos por motivos personales o aspiraciones políticas.

Como salvaguardas de la Constitución, el estado y la armonía entre poderes, en la sesión de ayer se aprobó una reforma a la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, limitando el alcance del Tribunal Electoral ante disputas político-electorales en el Poder Legislativo. Unos dicen que es fortalece la división de poderes; otros, que limita los derechos de los diputados al quedar a la merced de la mayoría parlamentaria. La reforma se aprobó con los votos de PRI, Morena, PT y PVEM – mera coincidencia con el título, lo juro – ante los cuales no alcanzaron los 136 votos de PAN y MC, pasa al Senado.

En el ámbito local la cosa no es muy distinta, los diputados locales, sabedores de las obligaciones de su encargo, son abiertos a las peticiones y encargos de la ciudadanía, como ejemplo pongo mi caso particular: en diciembre del 2021 envié un documento firmado a través de correo electrónico a una diputada, solicitando mayor información acerca de una iniciativa – de la cual es promovente como integrante del grupo parlamentario – así como distintos puntos que a mi parecer permanecen ambiguos en la misma, de tal petición al día de hoy no cuento con respuesta.

Me gustaría que todo lo expresado fuera producto de mi imaginación, que fuera simplemente un cuento o una fábula más, pero no. En México la realidad muchas veces supera la ficción, y sí, contamos con algunos legisladores excepcionales los cuales se encuentran como garbanzo de a libra. Debemos recordar que nosotros los elegimos y al pueblo se deben, exijamos resultados.