Se les pasó la mano en la Japama

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, ordenó investigar el caso del presunto “manoteo” del dinero que pagaron los usuarios de la Japama en la Villa de Ahome para saldar la deuda que tenían.

No era para menos porque lo que hizo o hicieron los funcionarios de la administración pasada no tiene nombre. El o los responsables de la Japama en esa sindicatura trataron de cuidarse las espaldas al realizar los convenios de pagos de palabra para no dejar huella. Sin embargo, extendieron recibos de pagos, lo que es una evidencia documentada de que los vecinos hicieron sus abonos, pero no se refleja en los recibos del servicios.

Es altamente posible que ese dinero no ingresó a las arcas de la paramunicipal y fue para provecho personal de alguien. La investigación debe de dar con este para que se le finquen responsabilidades.

Este es uno de los tantos hechos que se registraron en la pasada administración chapmista. Es necesario que la investigación vaya a fondo para que el caso no quede impune. Además, lo justo es que a los usuarios se les respete lo que aportaron para bajarle a la deuda y no tomar ninguna medida de restricción del servicio.