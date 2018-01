Se me perdieron los patos

“Me tiemblan las manos”, decía César Meraz, y añadía: “Por agarrar los palos”.

Se refería para dar a conocer el gusto que tenía por el golf. Pero nunca se le vio en alguna participación. Era un comentario fugaz. Pero luego no faltaba un alburero que le contestara, en relación con los palos. Y ya que estamos con los cuentos de Mamerto y Rompe y Rasga, diré aquí quedito y despacito que me hubiese gustado asistir al décimo Torneo de Golf que se celebra en The Rosca City cada fin de diciembre. Con tanto ajetreo de este último mes del año, no se pudo. Un segundo término, es que tengo largo rato que ni siquiera diviso a los amigos Fausto y Sigifredo Inzunza Román. “Se te perdieron los patos”, me dice Mister Fly One Go. -Se fueron, volaron, me abandonaron, le respondo.

Ni con la carabina 30-30 los distingo, y eso que tiene mira telescópica. Pero cuentan que Fernando Peña cerró con broche de oro el 2017. Ganó el primer lugar individual.

Entre parejas-disparejas, Gerardo Castro y Vicente Benítez se llevaron la presea.



Colofón. Y a propósito de coltis, yoris, jujijis, -traducción- “Esta noche la luna hablará por mí”. ¡Ai´sí! Pero en el comentario general de los participantes, es de que le faltó más calidad. No hubo la asistencia que se deseaba. Muchos que antaño eran protagonistas en este evento, no acudieron a la cita.

Y la ausencia de David López Gutiérrez se notó a leguas, cuentan.

El “Pecuni”, -sin duda- jala gente en su terruño.