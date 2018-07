Se necesita raza que apoye a los de la CFE

Los que no terminan de arreglar una falla cuando ya tienen otra son los de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que en la capital del estado se presentan apagones frecuentes en el suministro, de igual forma en comunidades rurales, sobre todo en esta temporada de lluvias. Quizá sea que no hay personal suficiente para cubrir todas las zonas de la ciudad, por lo que, quien esté interesado en apoyar con las labores de reconexión, favor de comunicarse con el superintendente Omar Santana Ayón, al (667) 759 05 00.La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) necesita con urgencia un buen grupo de plomeros que no le saquen a la chamba y no le afecten los malos olores, pues en Topolobampo una enorme fuga de drenaje acecha a los vecinos y turistas, sobre todo en esta época vacacional. Si alguien puede echarle la mano al gerente de la paramunicipal, Ernesto Suárez Andujo, favor de llamarle directo a su oficina al teléfono (668) 812 04 04. Seguramente los contrata de volada.Los locatarios del Mercado Municipal de Guasave ya están hasta el copete de que les digan que ya está el recurso para rehabilitar el inmueble y que la lana ya casi llega, pues nomás son puros cuentos, ya que el lugar sigue igual de maltrecho y con deficiencias por donde se le busque. Habría que marcarle al director de Desarrollo Económico al teléfono (687) 117 05 29 para ver si Álvaro González Ibarra es capaz de darles una mejor explicación sobre el tema.Urgen los servicios de conferencistas con un buen de poder de convencimiento para que se den un rol por las preparatorias del Pueblo Mágico de Mocorito y echen la platicada con los morros pa’ que se pongan truchas con el servicio social en el Cuerpo de Bomberos, ya que, según el comandante Valentín Alapizco, de los pocos que van, casi ninguno se queda como voluntario, a diferencia de antes. Si sabes de alguien, échale una llamada a Valentín Alapizco, al (673) 735 13 65.En la ciudad de Escuinapa la gente ya no aguanta la peste del drenaje que se ventila en sus hogares debido a una fuga que corre por al menos cuatro calles: Veracruz, Libertad, Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero. Y es que la tubería de asbesto ya es obsoleta y terminó por colapsar. Ante esto, el subgerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, Vladimir Inda, aseguró que a partir de ayer iniciarían los trabajos de reposición. La raza deberán estar bien al pendiente para que esta obra sea de calidad y no vayan a salir con que usaron materiales de baja calidad y salga más caro el caldo que las albóndigas. Para cualquier queja, llame al ‘fon’ (695) 953 00 19.