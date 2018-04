¿Se pagará la pausa de asueto?

PAUSA.- Muy interesante la entrevista que al lado de los compañeros Edmond de Estrella y Juan José Sánchez le realizamos a Gabriel Medina, más colega que director de Planeación y Estrategia de la Liga Mexicana de Beisbol. La charla se transmitió en el programa Beisbolerías que se presenta los miércoles y domingo en El Rincón Beisbolero radio.De entre los variados temas tratados, nos quedamos con lo asentado por Medina en cuanto a lo que se supone pasará en el lapso en la que muchos peloteros quedarán inactivos, esto es entre la postemporada del torneo de apertura y el inicio del torneo de clausura de este 2018.La pregunta en sí fue si la LMB ya tenía en su radar qué sucederá con los jugadores que militan en aquellos clubes que quedarán eliminados y que a partir del 27 de mayo abrirán un espacio de más de un mes sin tener acción hasta que arranca la segunda temporada del año, el 3 de julio.¿Se les va a pagar ese lapso, se quedarán en su plaza, libres, van a estar en pretemporada?La respuesta de GM fue en el sentido de que los clubes quedaron libres para tomar la decisión que mejor convenga a sus intereses, aunque hizo la precisión, al parecer hay consenso entre los dueños de clubes por retenerlos y mantener la actividad de los grupos.Incluso, citó Medina, algunos clubes han ofrecido pago por más meses de lo que corresponde. No es difícil suponer los clubes que ofrecieron semejante gratificación.Al día de hoy no es complicado anticipar que en la zona sur los equipos eliminados podrían ser los Guerreros de Oaxaca y los Olmecas de Tabasco, dejando márgenes razonables de duda si los Piratas de Campeche y los Bravos de León pueden dar un salto y asomarse al pleito entre los que aspiran a los playoffs.Es decir, embrollarse al lado de los Leones de Yucatán, Diablos Rojos, Tigres de Quintana Roo y unos Pericos de Puebla que no están lejos del alcance de Bravos y Piratas.En tanto, en la zona norte las cosas indican que Sultanes, Toros y Rieleros son los más viables a la calificación dejando que cinco equipos, todos jugando por debajo de los .500, aspiren al cuarto puesto consagratorio.Aquí el interés está en saber si los Acereros del Norte, en temporada muy irregular, serán capaces de levantarse de su actual mal desempeño.Así las cosas, y con el tiempo límite acercándose, la pregunta es qué harán los ocho clubes eliminados con sus peloteros y qué haría, eventualmente, la LMB en caso de que alguno de esos ocho clubes dejan de pagar salarios y si eso está permitido. Se acerca el tiempo de saber.- Se supo al fin en qué paró el destino de José Manuel “Manny” Rodríguez, quien en semanas anteriores dejó a los Acereros casi en señal de protesta por el manejo deportivo del equipo. El Manny ya no quiso hacer roncha con el cuadro coahuilense y este jueves se dio a conocer que pasa a formar parte de los Tigres merced a cambio que presuntamente se armó entre los dos clubes.Buena adición para los felinos y quién sabe si para los Acereros será bueno haber obtenido al derecho Alberto Leyva.Llama la atención qué planes tienen los Tigres para el Manny luego de que en segunda tienen a Carlos Gastélum, en el short a Rolando Acosta y en tercera a Brian Hernández, piezas importantes en su estructura. Sea lo que sea, una adición por demás relevante.