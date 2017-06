Se politiza. El conflicto del plantel 37 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa se politiza. Los alumnos, padres de familia y trabajadores estuvieron muy unidos en la lucha para evitar el cierre y la demolición del edificio. Pero ahora que toman las calles para exigir a la autoridad que retroceda en su deseo de convertir en polvo el edificio, surgieron varios defensores de diferentes partidos políticos y líderes de organismo que buscan hacerse notar para las próximas contiendas electorales.

Hay que aplaudir para que nos paguen. Como en las sesiones de cabildo anteriores, decenas de líderes de colonias estuvieron una hora antes de iniciar la reunión, en la cual se dedicaron a abuchear a los regidores de oposición, pero en esta ocasión su lenguaje sobrepasó los límites, pues le gritaban a la regidora Guadalupe Valle palabras como “y sigue la vaca”, “que la saquen”, “yo no entiendo cómo esta mujer es regidora”. La falta de respeto de estas mujeres se ha salido de control y el alcalde no hace nada al respecto, pues eso no le afecta, sin embargo, cuando Pucheta no tolera un comentario de inmediato toma la voz. Por cierto, antes de iniciar la sesión aplaudieron cuando salió el alcalde y dijeron: “Hay que aplaudir para que nos pague”. ¿Será que por eso acuden?

Recaudador. El agente de tránsito que esta instalado a un lado del Ayuntamiento está imponiendo multas a diestra y siniestra porque las personas que van al centro de la ciudad no encuentran un lugar dónde estacionarse y como van a realizar algún trámite al Ayuntamiento, se estacionan a un lado de este edificio y de inmediato el agente de tránsito aplica la multa y la deja en el parabrisas.

Piden apoyo parejo. Ante la temporada de lluvias, las invasiones del puerto se han vuelto vulnerables, pues las viviendas están construidas de material ya gastados y viejos. La precipitación que se registró el miércoles pasado generó que algunos hogares perdieran sus pertenencias, y eso preocupa a los habitantes. Piden que la autoridad municipal los ayude, principalmente con atado de láminas. Saben que el gobierno municipal no brinda apoyos a asentamientos irregulares, pero afirman que se han enterado que por lo menos en esta administración sí se está gestionando en beneficio de vecinos de invasiones.

. Durante la sesión ordinaria en el Congreso del Estado del día de ayer, las cuatro diputadas locales del Partido Revolucionario Institucional de Mazatlán abandonaron la sesión ordinaria de ayer para acudir a la firma del convenio del Tianguis Turístico 2018 en el Palacio de Gobierno. Margarita Villaescusa Rojo en calidad de presidenta de la Comisión de Turismo y como representante del Poder Legislativo justifica su asistencia; pero los casos de Irma Tirado Sandoval, Elsy López Montoya y Maribel Chollet Morán no tenían justificación de faltar a sus obligaciones legislativas para acudir a un evento de gobierno en el que su presencia no era prioritaria, aunque sean mazatlecas; pero si ese fuera el caso, tendrían que haber invitado a la legisladora panista Sylvia Treviño Salinas, pero parece que solo invitaron a las priistas.