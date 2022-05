Se ponen nerviosos con Genaro García 

audima

Algunos se pusieron nerviosos al ver al secretario del Ayuntamiento de Ahome, Genaro García Castro, fungir como alcalde por ministerio de ley. Desde el 30 de abril tiene esa investidura por la ausencia del alcalde Gerardo Vargas Landeros, que salió a la Ciudad de México para realizar gestiones en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de bajar recursos para obras de beneficio social. Y da la casualidad que en este contexto lo empezaron a golpear en forma sucia. Algunos observadores dicen que la campaña en contra de García Castro está teniendo resultados contrarios a los que desean quien o quienes fraguaron esos “ataques burdos”. La lectura que muchos le dan a eso es que lo ven con posibilidades para el 2024. De hecho, en el proceso electoral pasado mostró sus aspiraciones por la candidatura a la alcaldía en Morena, pero le tocó a Vargas Landeros, su jefe político.

A varios tiene en ascuas el rector de la Universidad Autónoma Indígena de México, Ignacio Flores, por el nombramiento del secretario técnico de su oficina. Y es que después de la designación de Marco Antonio Lugo Pérez como abogado general de la institución educativa, esa responsabilidad quedó acéfala. Se suponía que entrando esta semana extendería el nombramiento, pero hasta ayer no había humo blanco. Dentro y fuera de la UAIM hay expectación por saber quién llega a ese “hueso”. De seguro irá un incondicional de Flores, que no quiere que se le cuelen oportunistas.

Es inconcebible que pese a que han protestado de manera notable, a los maestros de la escuela preparatoria popular Felipe Bachomo de Charay, El Fuerte, no se les pague por las clases que dan a los estudiantes. La secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Graciela Domínguez, parece que ni por enterada se da de estas injusticias. Dicen que el director de la preparatoria, Julio Guadalupe Bacasegua, y los maestros están como agua para chocolate porque desde marzo no reciben el apoyo que les venían dando. Es decir, se los retiraron. Cuando fueron a la dependencia en Culiacán para averiguar por qué no les otorgaban esos apoyos les salieron con que “iban a checar”. Hasta la fecha siguen checándoles, pero el problema es que en sus casas “no chilla el sartén”.

El que está inquieto por tomar protesta como presidente del partido Movimiento Ciudadano en Ahome es Héctor Álvarez Ortiz. Dicen que ya se le afigura que le hacen de agua esa posición que se la prometió el dirigente estatal de ese partido, Sergio Torres Félix. Y es que ahí donde se ve en el instituto político hay jaloneo por ese cargo partidista. Incluso, algunos que no aparecen aún en la vitrina emecista ya le pusieron el ojo porque le ven viabilidad para el 2024 con Luis Donaldo Colosio Riojas para la presidencia de la República. Eso si es el candidato de unidad del bloque opositor a Morena. Por lo pronto, se asegura que Álvarez Ortiz se queda con lo dicho por Torres Félix de que él es el bueno. Pero como este no dio fecha de su toma de protesta cuando vino a inaugurar la oficina del partido, pues todo queda en el aire.