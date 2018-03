Se ponen truchas contra la corrupción

¡Vigilantes! Quien se comprometió a poner mano dura durante el blindaje electoral fue el gober Quirino Ordaz Coppel, al decir que castigará a toda aquella persona que violente la ley y entregue apoyo a cambio de votos o condicione un programa social, por lo que el ‘góber’ requerirá de una decena de investigadores que revisen a sus funcionarios y evite que se cometan actos de corrupción. Interesados en la chamba, pueden comunicarse al teléfono (667) 758 01 00.El secretario general de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), Sergio Kelly Osuna, anda en busca del Vítor, o de cualquier otro famoso chofer que quiera entrarle a la chamba durante los días de Semana Santa, pues como cada año será el 50 por ciento menos de unidades de transportes las que estén al servicio de la raza. Si alguien sabe dónde pueden localizarlo, llámenle directamente al representante de los transportes urbanos al ‘fon’ (668) 812 09 30.¿Vienen familiares de visita a Guasave y no sabes a dónde llevarlos para que se entretengan? El Ayuntamiento tiene para ti tres tours impactantes por el municipio, puedes escoger el área del centro de la ciudad, la zona poniente o las comunidades. El paseo incluye actividades que van desde el nado en charcos ocasionados por fugas, recorridos peligrosos por calles en pésimo estado, caza de insectos y animales rastreros en solares baldíos y hasta cursos en donde se puede aprender a caminar sin luz en las calles. Interesados en los divertidos y extremos tours, favor de inscribirse echando la llamada al (687) 871 87 87, con quien atienda la llamada.Se solicita una impresora con el cartucho de tinta lleno para que, cuando el presidente del Patronato del Carnaval de Guamúchil, Sandro Alonso Navarro Montoya, tenga que rendir cuentas, pueda imprimir todos y cada uno de los documentos que vaya a entregar, ya que la última vez entregó un recibo de más de un millón de pesos en hoja blanca, pero escrito a mano. Ahí si alguien sabe dónde conseguir una buena impresora, márquele a Navarro Montoya, al (673) 732 06 38.Quien en estos momentos necesita el apoyo de un ejército es el director de Servicios Públicos en Mazatlán, Miguel Pérez, ya que por varias colonias del puerto, e incluso la zona turística, hay basura acumulada. Por la avenida Rafael Buelna, en Infonavit Playas, hay montones de desechos que dan al traste con la imagen del destino. El funcionario no descarta en contratar personal de apoyo, así que, si necesita chamba, no dude en buscar a Pérez en el Ayuntamiento o localizarlo al número (668) 915 80 09.