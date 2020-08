Se quedan sin respuestas sobre el servicio de recolección de basura

Muy mal se vio ayer el alcalde Chapman al apurar al secretario Juan Fierro para votar sin dar respuesta a las preguntas de los regidores

Sin respuestas. Muy mal se vio ayer el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en la parte final de la sesión de Cabildo. Cuando la síndica procuradora Angelina Valenzuela les exigió respuesta a las preguntas que se les hicieron, Chapman mostró su apuro para coronar su favoritismo a la empresa OP Ecología: con movimiento firme de sus manos y cabeza le exigió al secretario Juan Fierro que sometiera a votación el punto para avisar a PASA de la suspensión del servicio de recolección de la basura. Y por mayoría se aprobó. La síndica y los regidores no recibieron respuesta de quién va a prestar el servicio porque OP Ecología no cumple con la Manifestación de Impacto Ambiental ni tiene relleno sanitario, como se los echó en cara el regidor Fernando Arce. Pero esto a Chapman le valió, ya que tiene a su disposición los camiones de esta empresa con los que prestara el servicio. Chapman agarró aviada con la revocación de la suspensión a PASA por el magistrado de la Sala Regional Norte del Tribunal de Justicia Administrativa, Víctor Hugo Pacheco Chávez.



El oso. Es tanto el desaseo en la ruta de favorecer a OP Ecología que el secretario Juan Fierro cometió el oso del trienio. A pregunta del regidor Ramón López Félix de que si PASA podía o no apelar la resolución del magistrado del TJA, Fierro no la pudo contestar por increíble que parezca. Eso detona el nerviosismo que los invadía para sacar adelante el punto del caso que les quema las manos. Y salió que consultarían al director jurídico, ya que se había convocado a la sesión apenas unas horas antes. Sí, a toda prisa como lo han hecho para apuntalar a OP.



Amarrados de mano. De hecho, las prisas con la que han actuado no le permitieron a Chapman ni a los de OP Ecología ver algunas cosas. En el fondo, la empresa quedó con las manos atadas con la modificación del contrato que se aprobó en la sesión antepasada. Muchos ahora le ponen sentido a lo decidido por los regidores priistas, liderados por Raúl Cota Murillo, de aprobar los cambios del contrato. Sabiendo que Chapman sacaría adelante de un modo u otro a la empresa OP Ecología, como lo está haciendo, incluida la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, ahora algunos le dan la razón a Cota Murillo de lograr en el nuevo contrato que la empresa no cobre lo que le dé la gana y ni va a recibir dinero por el destino final de los residuos hasta que tenga el relleno sanitario en los lotes en las cercanías de Choacahui, lo que representa el verdadero negocio. Y para que lo tenga, le cuelga. Dicen que al final los regidores priistas se comieron a Chapman, a sus asesores jurídicos y a los de OP Ecología. Se habla que más temprano que tarde estos se van a dar cuenta de ello.



Títere sin cabeza. Como algunos otros piensan, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, sostuvo ayer que la síndica procuradora Angelina Valenzuela y el alcalde Chapman “son coyotes de la misma isleta”. Esto cuando se presentó a ampliar la denuncia en contra de Chapman y del director de la Unidad de Inversión, Paúl Corona, por la compra al parecer irregular de un sistema de gestión de calidad de 4 millones 200 mil pesos. Sin embargo, ahora en la denuncia incluye a la síndica porque le puso obstáculos cuando presentó la primera demanda. Para algunos Aguilar fue muy convincente con un discurso fluido.



Ausencia. No se sabe el paradero de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, tras el accidente en el que aparentemente su hijo arrolló a un joven en unos arrancones y quien perdió la vida. No se le ha visto en toda la semana en la que brotan las protestas, como la de ayer en la que vecinos de La Palma bloquearon la rúa Mochis-El Fuerte.