Se recrudece el golpeteo contra el PAS y Melesio Cuen de frente al 2018

El golpeteo. No es una. Son varias las “notas” anónimas que se reciben. Y todas con la intención de golpear al Partido Sinaloense y a su líder en especial, Melesio Cuen. Todo indica que el fondo es el intento de “bajarlo” ante la posibilidad de que sea convertido en candidato al Senado en alguna alianza que pudiera armarse para la elección del 2018. Con la detención de la exdiputada cosalteca Lucero Sánchez, se han venido en cascada toda una serie de especulaciones dirigidas en contra de Cuen. Hasta han llegado a señalar que “ya cantó” y que embarró al PAS en sus menjurjes políticos. Habría que decir que Lucero Sánchez fue candidata por la alianza PAN y PAS. Y que fue avalada en su momento por los malovistas que gobernaban Sinaloa. Si hubiera que repartir culpas, entonces habría que señalar a panistas, pasistas y malovistas. En Cosalá, donde fue diputada Lucero Sánchez, todos sabían de su relación con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ahí nadie estaba engañado. El PAN, en aquel entonces dirigido por Edgardo Burgos, avaló la designación de Lucero. Lo mismo ocurrió con el PAS. Pero ambas dirigencias consultaron y contaron con el “palomeo” de los malovistas. ¿Todos estaban engañados? O lo que pudiera ser peor: ¿todos lo sabían y aun así lo avalaron? El tema de la conocida como “chapodiputada” sin duda será bandera política en el proceso electoral que se avecina. Salpicará a muchos.

¿Tranquilos? ¿Los exfuncionarios malovistas realmente estarán tranquilos? No lo creo. Uno de los dos brazos derechos que tenía el exgobernador Mario López Valdez nos lo reportan muy, pero muy preocupado. Sabe de los resultados de las revisiones que se han realizado y que aún algunas siguen en proceso. Y saben que habrá denuncias penales. Los constantes viajes a la Ciudad de México tienen como objetivo el intentar “tapar” algunos de los grandes hoyos que dejaron los malovistas que estuvieron a cargo en el área de finanzas. ¡Claro que hay preocupación! En la de Obras Públicas, el lodo brotó con solo rascar un poco. Y qué decir del área de salud. Ya hay exfuncionarios de muy alto nivel de la administración malovista que han sido citados. Que han sido requeridos. Y hasta quienes están buscando cómo resarcir los daños económicos que provocaron, antes de que el escándalo aparezca. Al igual que las órdenes de aprehensión que ya se están cocinando. Pronto podría haber noticias.

No se equivoquen. Quienes aspiran a convertirse en candidatos, al Senado, a diputados federales, para alcaldes, diputados locales y hasta regidores, deberán de actuar con mucho cuidado. Muchos de ellos presumen o verdaderamente tienen “padrinos” en México. Tienen y presumen “padrinos” entre los líderes empresariales tanto regionales como nacionales. Y podrían equivocarse si piden que “presionen” al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que ceda a otorgarles una candidatura. Habría que recordarles que Quirino tiene y mantiene una relación estrecha con el presidente Enrique Peña Nieto. Y esto es sin duda una vacuna para evitar que caigan en la tentación de presionarlo. Y lo segundo es que quien intente hacerlo, es que verdaderamente no conoce al actual gobernador. Los nueve meses que lleva al frente del Gobierno de Sinaloa no les ha alcanzado para conocerlo realmente. Ante las presiones reacciona. Pero no como la mayoría. Ojo.