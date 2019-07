Se reúne la dirigencia nacional de Concanaco con la Dirección del IMSS para analizar proyectos

IMSS, mal y de malas. El encuentro prometía, pero no fue así. La dirigencia de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio en el país, encabezada por su dirigente, José Manuel López Campos, se reunió aquí con altos funcionarios del Seguro Social. No vino su director general, Zoé Robledo, pero en su lugar asistió Javier Guerrero, secretario general. Los integrantes de las cámaras de comercio de Sinaloa presentaron sus demandas de mejoras a la infraestructura hospitalaria. La queja de cuidar que el aumento de derechohabientes sigue metiendo en graves problemas los servicios médicos que ofrece el IMSS. El líder nacional de Concanaco demandó mejorar la calidad en los servicios médicos y no descuidar la existencia de medicamentos. La Dirección del IMSS no tiene nada planeado para Mazatlán, en materia de aumento a la infraestructura hospitalaria. Es más, los problemas seguirán como hasta hoy y lo único a lo que se comprometen es en que no falten los medicamentos. De lo perdido, por lo menos que no se agrave con la escasez de medicinas. Quizás los dirigentes de la Concanaco ya se dieron cuenta porqué renunció a la dirección general del IMSS el hoy senador Germán Martínez. El exdirector vio venir las injusticias a los derechohabientes del IMSS y en lugar de mejorar la plantilla laboral ordenaron el despido de cientos de trabajadores. Y no solo eso, la cancelación de programas de salud que venían operando al interior del IMSS.

Renuncia oficial mayor. Los motivos de la renuncia pronto se conocerán, pero la oficial mayor Verónica Guadalupe Bátiz Acosta (de los pocos que se salvan de esta mala administración) renunció a su cargo. Oficialmente no lo han dado a conocer, pero la señora comenzó a despedirse de sus compañeros el día de ayer. Con la renuncia de Bátiz Acosta suman 10 los funcionarios de buen nivel que salen de esta administración municipal. Como alcalde electo, Benítez anunció al exalcalde Alejandro Camacho como quien sería su secretario del Ayuntamiento. A las semanas lo eliminó. Perla Rice, que ocupó la Dirección de Proyectos Estratégicos, solo los aguantó dos meses. Quel Galván renunció a la gerencia de Jumapam; Óscar Blancarte a la Dirección de Cultura; Luis Aguilar renunció a la Dirección del departamento Jurídico; Ricardo Olivo dejó la Secretaría de Seguridad; Librado Díaz, la Dirección Administrativa; Víctor Sáenz renunció a la Dirección de Planeación al negarse a ser cómplice de irregularidades, y Luis Michel Sánchez dejó Enlace Rural. De este tamaño es la incongruencia y falta de rumbo de la actual administración municipal y habría que sumarle los escándalos por el nepotismo y tráfico de influencias con, por lo menos, 33 familiares de la pareja del alcalde dentro de la nómina municipal. Los excesivos gastos en Cultura detectados en auditorías ordenadas por la síndica procuradora Elsa Bojórquez y la sospecha y percepción de que en esta administración municipal hay quienes llegaron para aprovecharse del cargo. La connotación política por la salida de la oficial mayor es interesante. Bátiz Acosta es la esposa del comisionado de Pesca, Raúl Elenes. Hasta hace poco se le consideraba a Elenes como parte del equipo político del Químico, pero no solo eso. En Conapesca trabaja un hijo del alcalde y qué creen... otro hijo de la pareja de Luis Guillermo Benítez. Podría ser que la oficial mayor, como pasó con el exdirector de Planeación, se negó a ser partícipe de irregularidades. Podría ser.