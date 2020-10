Se reúnen Mario Zamora y Héctor Melesio Cuén

De plácemes. Propios y extraños se quedaron asombrados por el inicio de la construcción de 200 viviendas en Choix. El acto de puesta en marcha del proyecto fue presidido por el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Lo que se dice es que con esto Ordaz Coppel se sacó la espina con los choicenses a poco más del año de que concluya su mandato. No solo fue lo de las viviendas, sino que también inauguró un colector sanitario y el inicio de la construcción de dos pozos, lo que genera una inversión de 32 millones de pesos. Quienes estuvieron en el evento hablan de que el más contento fue el alcalde Omar Gill Santini, porque con esto ya puede decir que en su trienio se tuvieron resultados. Es decir, puede hacer caravana con sombrero ajeno porque de todos es conocido que el municipio no cuenta con solidez económica.



El fondo. El senador priista Mario Zamora Gastélum y el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, se reunieron para estrechar relaciones en la víspera del inicio del proceso electoral. De esto seguramente hablaron, entre otros temas. Ambos quieren ser candidatos en sus respectivos partidos y ganar en las urnas la gubernatura. Zamora Gastélum trae su periplo con personajes de los diferentes partidos políticos mandando un mensaje de apertura, incluyente, de madurez, pero algunos también ven que es para acalambrar a los que deciden las candidaturas en el tricolor. No está en la tesitura de otros que alardean de que con el PRI o sin el PRI van a aparecer en las boletas electorales en el 2021. Por su parte, Cuen Ojeda está en el mismo camino de Zamora Gastélum.



A la vista. Tomaron forma este fin de semana las versiones de que Sergio Torres Félix, secretario de Pesca estatal, controla el partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, la vía que tendría abierta para si en el PRI no le dan la candidatura a la gubernatura. Torres Félix es uno de los que ha dicho en reiteradas ocasiones que con el PRI o sin el PRI él va a aparecer en las boletas electorales del próximo proceso electoral. El haber aparecido en un lugar público con el líder de MC en la entidad, Christian Palacios, reforzó la posibilidad de que Torres Félix ya se esté abriendo de capa. Dicen que esa sería su plataforma, pero con el refuerzo de una parte del panismo en Sinaloa que lo está respaldando, como el exdiputado local Miguel Ángel Camacho, a quien proyectan para la alcaldía de Ahome.



En problemas. Dicen que el que anda muy nervioso es Rodrigo Robles Álvarez, exgerente de Administración y Finanzas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Y es que la que lo sustituyó, Diana Rubio, de las consentidas del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, reveló que en cuanto llegó e hizo una revisión detectó un faltante de un millón de pesos en la paramunicipal. Se habla que esto dio pauta para que Chapman ordenara la auditoría que realizó Sergio Leyva Germán, a quien se le pagó muy bien. Ya el alcalde adelantó que el resultado fue de irregularidades de 60 millones de pesos en las diferentes áreas de la paramunicipal, de las que dará a conocer en los próximos días. Por lo pronto, se habla que después de la salida de Robles Álvarez han salido otros más.



Sin destino. Se habla que algunos funcionarios ya se adhirieron a algunos que aspiran a las candidaturas a la alcaldía o gubernatura. Ya ni les va ni les viene si eso les cuesta su “chamba”. Dicen que el alcalde Chapman quiere que trabajen para su proyecto político, a lo que no acceden porque es ir a perder. Mejor le están buscando por otro lado. Incluso, algunas operadoras expriistas ya se fueron por su propia voluntad, pero hay versiones que Chapman las mandó correr.