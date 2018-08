Se revive un caso de cachirules en el futbol

Quienes pensábamos que el tema de los cachirules en el futbol a nivel internacional había llegado a su fin, estábamos muy equivocados, pues se acaba de descubrir otro caso de un seleccionado juvenil del futbol iraquí.De acuerdo con la información, dicho conjunto iba a participar en el campeonato regional sub-16 en Amán, pero no pudo viajar a la capital de Jordania, debido a que las autoridades del aeropuerto iraquí detectaron que los papeles de varios jugadores eran falsos.Anta la anomalía, la federación de Irak anunció el cese de todos los responsables del equipo y los jugadores, además no descarta sanciones para los jugadores que se vieron envueltos en el intento de engaño.Las autoridades del aeropuerto sospecharon de la validez de los pasaportes y confiscaron nueve de ellos al sospechar que la edad que aparecía en los documentos no correspondía a la de los jugadores.Como se recordará también en nuestro país se vivió algo similar en la década de los 90 de un seleccionado juvenil al que le detectaron varios cachirules y la Federación Internacional de Futbol Asociado le decretó una dura sanción a los mexicanos de no participar en eventos de corte internacional.Luego de tantos años de dicho suceso, de nuevo se vuelve a repetir la historia, pero ahora con un cuadro juvenil de Irak, país que vive convulsionado por los problemas de guerra y ahora deberá enfrentar otro en el aspecto deportivo, ya que la FIFA es muy severa para sancionar este tipo de acciones antirreglamentarias.Para el próximo sábado se tiene anunciado el inicio del torneo de verano de la categoría para jugadores de 45 años, con la novedad de que el número de participantes podría descender de 14 a 12 equipos, ya que se fusionaron dos que se irán a militar en la Diamante.La directiva y delegados afinaron todos los detalles de arranque la noche y es casi un hecho que varios de sus encuentros se realizarán en los campos de la unidad deportiva Sagarpa.Por cierto, en la división Diamante se repetirá la jornada que no se pudo realizar el sábado anterior por el tremendo aguacero que cayó por los rumbos de Bachigualato y partes aledañas.es el que se espera entre los cuadros de Gourmet Soccer y Maco Bodega-Banquetes Lolys, en el duelo final de la Liga de Futbol de los 60 y Más a disputarse el día de mañana a partir de las 16:00 horas en la cancha cuatro de Sagarpa.Gourmet va por su cuarta estrella y es marcado ligero favorito por su jerarquía de líder general, pero Maco Bodega ha demostrado que es un cuadro peleador y a pesar de que contará con importantes ausencias, los que jugarán darán su mayor esfuerzo. Le recomendamos este cotejo.