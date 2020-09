Se rifó el avión y ahí sigue; ahora el circo es para enjuiciar a expresidentes

Despertamos... y el avión sigue ahí. La rifa del avión presidencial ordenada por López Obrador se realizó. Fue la orden y se cumplió. Solo que el avión presidencial, el símbolo de la opulencia, de la corrupción y de los neoliberales, ahí sigue. Tal cual lo dejó el expresidente Enrique Peña Nieto. La promesa de López Obrador desde su campaña y reiterada ya como presidente fue la de venderlo.

No pudo. Ideó rifarlo (no se ría, por favor). Y lo rifó. Pero no lo rifó. Solo él y quienes lo justifican pueden tener una explicación de este tema. El fracaso es evidente. Ni se vendió... Y tampoco se rifó. ¿Tendrán en mente volverlo a rifar el próximo año? No sabemos. Pero el circo de la rifa no rifa del avión presidencial ya cerró su pista para darle paso a otra.

La de llevar a juicio a expresidentes del país. La orden de López Obrador fue la de recabar 1.8 millones de firmas para justificar que el pueblo los quiere ver tras las rejas a esos expresidentes. Pero no pudo. No le alcanzaron las firmas que se recolectaron y decidió solicitar por escrito al Senado que se ordene lo necesario para llevar a juicio a los expresidentes.

El circo de esto y de la rifa solo tienen un objetivo. Distraer a los mexicanos de los problemas que realmente nos laceran. La salud amenazada por la pandemia, la grave situación económica y la violencia que se vive en el país. Todo sea para intentar hacer a un lado los más de 71 mil mexicanos muertos hasta el momento por esta pandemia mal atendida por la administración de López Obrador.

Una situación económica que ya venía mal antes de la pandemia y se agravó cuando esta llegó al país, provocando millones de desempleados. Triste papel para un presidente que prometió que primero serían los pobres. Ahora, su apoyo a los de la tercera edad se le puede revertir. De que sirven esos magros apoyos cuando a los hijos y nietos de estos mayores de edad se les condenó al desempleo.

López Obrador pretende que a “mano alzada” se decida la suerte de los expresidentes. Y no los defendemos. Simplemente que se les acuse y se les habrá proceso. Porque pareciera que en las instituciones, la ley no existe y se le otorga el derecho a una turba a decidir si eres o no culpable. ¿Hacia dónde vamos?.

Suena hipócrita. El presidente López Obrador, gobernadores y alcaldes de todo el país incluyeron en las “¡vivas!” del “Grito” a los héroes de bata blanca. Al personal médico que en estos momentos conforman la primera línea de combate a la pandemia. Suena hipócrita cuando el mismo personal médico ha tenido que salir a las calles a exigir que se les dote de equipo suficiente y necesario para hacerle frente a la pandemia.

Luego de las miles de muertes que el sector salud ha reportado por este virus, en lugar de lanzarles “vivas” lo que les deberían de dar es equipo y material para que puedan seguir cumpliendo con su labor de salvar vidas.

¿Que pasó en el caso Pasos? Por diferentes medios nos han preguntado que sucedió con el escándalo que protagonizó el exalcalde desaforado Jorge Rodríguez Pasos. Como quedó evidenciado en un video y la intervención policiaca, hay un problema delicado entre el exalcalde y su actual pareja. Ella lo acusa de violencia intrafamiliar. Él lo niega. Y las áreas encargadas de proteger a las mujeres en casos de violencia, ¿dónde están?

Sinaloa, a la baja. Nuevamente, el número de contagios en Sinaloa bajó. Se reportaron 84 nuevos casos; 34 de Culiacán y 16 de Mazatlán. Y Sinaloa ya rebasó la barrera de los 3 mil sinaloenses muertos. En México ya suman 71 mil 978 muertos y 680 mil 931 casos confirmados. En las últimas 24 horas se reportaron cuatro mil 444 nuevos contagios y 300 muertos.