Se rompen negociaciones, Mazatlán camina hacia la desaparición de poderes 

No hay acuerdo... Y detona el caos. Tanto al Químico como a Melesio Cuen los pueden calificar de todo. Pero no de falta de oficio político. Al menos porque ambos ya han sido alcaldes. Uno de Culiacán, Melesio Cuen, y el otro de Mazatlán y hoy va por su segunda vuelta. No, no es falta de oficio político entre ambos personajes que hoy conducen a Mazatlán por senderos de la ingobernabilidad y caminando al filo de la navaja hacia un juicio político e incluso la desaparición de poderes. Alguien en su sano juicio ya se dio cuenta lo que verdaderamente se pelea en el Ayuntamiento de Mazatlán. Dan los bandos en pugna pena ajena. Se pelean el Ayuntamiento como viles piratas que tras la guerra van en pos del botín y ya que lo tienen enfrente se pelean con uñas y dientes por cada cosa de valor que creen encontrar. Ayer regidores, en su mayoría del PAS, uno del PAN y otro del PRI, convocaron y llevaron a cabo una sesión de Cabildo sin el alcalde Luis Guillermo Benítez ni la síndica procuradora Claudia Cárdenas. Las supuestas negociaciones que iniciaron ante la presencia del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, Benítez y Cuen, no dieron resultados. Las partes se retiraron de la mesa el miércoles por la tarde y ayer los regidores se manifestaron solos y emplazando nuevamente al alcalde Luis Guillermo Benítez. En la historia de Mazatlán se han registrado escándalos, incidentes, desaforados. Pero algo parecido a lo que se vive hoy, jamás. Las partes en pugna se están exhibiendo tal como son. Usted califíquelos.

¿No les importa Mazatlán? La crisis política que vive Mazatlán pareciera no importarles al gobernador Rubén Rocha Moya. A los diputados locales, a los federales. A todos. La ausencia de autoridad es evidente. Y que no salgan de que es un asunto municipal que le corresponde resolver a los regidores y al alcalde. El conflicto tiene su origen con el actual secretario de Salud, Melesio Cuen. Y no solo eso, es una de las partes que fueron sentadas por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, para resolver las diferencias. Pareciera que el gobernador no está en condiciones de ordenar a su secretario de Salud que resuelva lo que comenzó en Mazatlán. Pareciera que Rocha Moya no tiene la suficiente autoridad para instruir al alcalde para que resuelva el conflicto. Una clara, penosa y ridícula falta de autoridad que solo ha servido para exhibirlos a todos.

El cobro de apoyos recibidos. Un ingrediente nuevo habrá que sumar al despojo que se está dando de bienes municipales de Mazatlán por el grupo empresarial Arhe. En las campañas políticas ha sido común que algunos particulares “aporten” voluntariamente apoyos para tal o cual candidato. Y como buenos empresarios revisan y apuestan al que mayores posibilidades les ven. Así es que en Mazatlán se habla de que las simpatías del Grupo Arhe estuvieron siempre presentes en la campaña de Luis Guillermo Benítez. Ya desde antes cosechaban favores. Ahora es más que evidente. Pero también tuvieron acceso al entonces candidato de Morena a gobernador, Rubén Rocha Moya. Quien les abrió la puerta y facilitó el acceso fue el exalcalde Alejandro Higuera. El tres veces alcalde es cercanísimo a quienes encabezan el Grupo Arhe. Y como dijera López Obrador: “Amor con amor se paga”, Higuera fue quien autorizó el permiso de construcción de la gasolinera a la empresa Nafta cuya suspensión hoy le cobra factura a Mazatlán con 141 millones de pesos y propiedades municipales. Ahora se entiende porqué el gobernador no interviene para evitar el despojo, el robo del que está siendo víctima Mazatlán.