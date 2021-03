¡Se sale con la suya! Ariel Aguilar consigue la candidatura del PAN para la alcaldía de Ahome

Ya chole. Como las circunstancias rebasaron al presidente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, el presidente de ese partido con licencia en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, se brincó las trancas. Se fue a la Ciudad de México para tener una audiencia con el líder nacional, Marko Cortés. Y según su versión, él aceptó que el partido vaya con candidato propio a la alcaldía, y no como quiere Estrada, que vayan en candidatura común con el del PRI Marco Antonio Osuna Moreno. Según Aguilar Algándar, irán solos para la alcaldía. El detalle es que esto mismo lo viene diciendo desde hace mucho.

Olvidadizos. Hasta que le llegó el límite, Ramón López Félix solicitó licencia para separarse del Cabildo ahomense por aspirar a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome. En esa misma condición de separarse está el otro morenista Gerardo Amado y el panista Alfonso Pinto Galicia. Ni se diga el petista Raymundo Simons, que es el candidato de su partido ¡a la alcaldía! La petista Socorro Calderón está por el mismo estilo. A algunos se les olvida que están incluidos en la sentencia de violencia política en razón de género en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela, lo que les dificulta ser candidatos. Todo por quedar bien con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman.

De trámite. Marysol Morales y Adrián Cázarez se registraron para la candidatura del Partido Sinaloense a la alcaldía de Ahome. Lo hicieron en el último día de registros porque ayer se cerró esa etapa de la convocatoria. Se habla que esto es para si ocurre algún desaguisado de última hora porque todo indica que la designación del candidato a la alcaldía le toca a Morena, según las negociaciones de las candidaturas comunes de este partido y el PAS. Por algo se registraron Morales y Cázarez. Los pasistas están con uno de ellos y no con fariseos.

Desconcertados. A los líderes de la organización “Aquí No” no se les entiende. Tras la sentencia del Juzgado Sexto de Distrito quedaron desconcertados. Por ejemplo, Ulises Pinzón celebró la sentencia. Incluso, estuvo de acuerdo con la consulta a las comunidades indígenas sobre la planta de amoniaco de Topolobampo. Sin embargo, ahora ya no. Tampoco está de acuerdo Felipe Montaño, uno de los dos gobernadores tradicionales de Ohuira, como el exdiputado federal Gerardo Peña Avilés. Sin embargo, la consulta no está a que si quieren o no, sino es por mandamiento judicial. Además, así lo estipula la ley. ¿Por qué se resisten a cumplir la ley? Dicen que porque responden a otros intereses.

El ego. De los ocho candidatos a la rectoría de la UAIM, dos traen un protagonismo que algunos dudan que les funcione. Rufino López Torres y Moisés Rosalío Valdez López optaron por la “máxima publicidad”. López Torres está operando apoyos de investigadores nacionales que hablan maravillas de él. Y ayer Valdez López ofreció una conferencia para asegurar que saneará las finanzas y otras cosas. A nivel de “discurso popular” está bien, pero en estos momentos a los que tienen que convencer es a los consejeros, que son los que van a votar y no a los de afuera. ¿Con ese mensaje Valdez López va a lograr la simpatía de los consejeros de primer nivel de la administración que es un bloque fuerte? Lo encampañados nadie se los quita.