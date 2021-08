Se saturan los hospitales

La ocupación hospitalaria de pacientes Covid-19 en Ahome llegó al 87 por ciento por la alta incidencia de casos de contagios que se agravan. Es decir, solo queda el 13 por ciento de camas para atender a los pacientes afectados por el coronavirus.

Este es el verdadero problema que el sistema de salud ahomense tiene en estos momentos: la saturación en los hospitales de pacientes tocados por la Covid-19.

El repunte de casos y de hospitalización en el municipio prácticamente fue de la noche a la mañana.

Los pacientes hospitalizados y sus familiares están pasando por momentos muy difíciles. Lo peor es que algunos no logran sobrevivir.

La tendencia de los casos de hospitalización se da en momentos en que la vacunación masiva está en marcha.

Esta es la apuesta que tiene el gobierno para contener los casos al grado que prevé que en este mes los casos de contagios van a bajar. Para eso va a ayudar mucho la concientización de la sociedad a seguir con las medidas preventivas.

No hay que confundirse: la vacuna protege, ayuda a enfrentar el virus, pero no evita el contagio. Así es que todos a cuidarse. No hay de otra.

