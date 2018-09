Se siente raro no ver nominado a Leo Messi

No ver en la lista de los nominados para el mejor jugador del año para la FIFA al argentino Lionel Messi es algo que se siente raro, pues ya los aficionados al futbol a nivel mundial estaban acostumbrados a verlo año con año y peleando tan alta distinción con el portugués Cristiano Ronaldo.Para la edición 2018, los nuevos contrincantes de CR7 son el croata Luka Modrick, que ya recibió el título del mejor jugador del año de la UEFA, y el egipcio Mohamed Salah.Por una parte, es bueno que otros futbolistas tengan la oportunidad de aspirar a tan preciado galardón y no sean siempre los mismos, ya que en los últimos cinco años dicho premio se lo compartieron la Pulga y Cristiano.Modrick ya pegó el primer respingón bueno al ser declarado el mejor jugador de Europa del presente año, superando a Ronaldo, y ahora intentará repetir doblete para redondear su brillante año.Las posibilidades para el egipcio Salah las vemos más reducidas, porque ciertamente tuvo una brillante actuación en la Champions con el club Liverpool; sin embargo, en otros torneos, y sobre todo en la pasada copa del mundo, tuvo una actuación muy discreta con selección de Egipto, y prácticamente pasó desapercibido.La Institución Promotora de la Infancia y Juventud AC continuará el día de hoy con su programa de apoyo altruista que realiza desde hace veinte años atrás, al entregar material deportivo para los niños de la escuela primaria José Vasconcelos, ubicada por la avenida Ray Gaspar, sin número, colonia Lombardo Toledano.El acto de entrega está programado a partir de las 09:00 horas, y el apoyo consiste en la dotación de un buen lote de material deportivo en el que se incluyen balones de futbol, voleibol y basquetbol.La semana anterior, los integrantes del IAP estuvieron en la primaria Cipiriano Obeso Camargo, que está ubicada en la colonia Los Huertos.El otro evento de relevancia que tiene este organismo es el de la toma de protesta para la nueva mesa directiva que encabezará el licenciado Ignacio Lafarga Ramírez. La toma de protesta se tiene contemplada para el 11 de septiembre a partir de las 09:00 horas en el salón del Club Sinaloa.El coordinador de la gira anual de la selección de la Careada de los Jueves les notifica a los jugadores que participan en la tradicional Copa Food City que el límite para que tengan cubierta su cuota de viaje quedó para el día 15 de octubre. En caso de no cumplir con dicha disposición, la delegación viajará con los que estén al corriente. Por lo tanto, se les reitera el llamado a los que todavía no abonan para que lo hagan y luego no se sientan sorprendidos ni engañados si llegan a quedar fuera del grupo.