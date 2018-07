Se siguen robando las cámaras de seguridad

Se solicita personal para que haga las labores de trabajo de los polis, ya que todo parece indicar que no hacen su chamba como se debe, pues resulta que como por arte de magia las cámaras de diversos puntos de la ciudad están desapareciendo y nadie sabe cuándo ni cómo, o si fue de día o de noche, pero lo que sí es seguro es que ya no están. Alguien con buen ojo y que necesite chamba, pero sobre todo, que siempre ande bien pilas, llame al mero mero de los polis municipales, Óscar Guinto Marmolejo, al (667) 758 76 00.En la comunidad de Huepaco Los Torres, municipio de El Fuerte, necesitan que raza de buena voluntad les eche unas dompadas de balastre y, ya de paso, que se las aplane pa’ aguantar las aguas que se les vengan encima. Y es que la comuna ni por equivocación se para por el lugar pa’ ver qué necesitan y los lugareños cuentan que a cada rato se andan cayendo de tanto hoyo que hay. Si alguien sabe de un buen samaritano que le sepa a estos ‘jales’, échele el ‘fonazo’ a Juan Castro, de Obras Públicas, al (698) 893 03 20, pa’ que mande por el balastre, ¿arre?Los que andan bien encabritados son los vecinos de Tajín, en Guasave, y vecinos de los alrededores; todo porque hace semanas colapsó un tramo de concreto que era usado como puente para cruzar el canal Diagonal, evitando que los niños que acuden a la primaria más cercana, que es la Vicente Guerrero, dieran un vueltón. Pero como las autoridades no han hecho nada, no les queda de otra que caminar, por lo que, si tiene una palmera o un tronco, dónelo a la dirección de Obras y Servicios Públicos, con Francisco Miguel Retamoza, al (687) 871 87 09, pa’ que mínimo pongan eso en lo que hacen un puente.Se solicitan los servicios de un asistente responsable para que se encargue de armar bien un horario con los días y las horas en los que vaya a pasar el carro de la basura, y se lo reparta a la raza de la colonia San Pedro, en la ciudad de Guamúchil, ya que, según dicen, hay gente de ahí que ha agarrado la costumbre de tirar su basura en los solares baldíos, lo que está generando molestias entre los vecinos. Si te interesa el ‘jale’, échale una llamada al ‘chaca’ de Obras Públicas, Víctor Jáquez, al (673) 732 06 38.Los habitantes del sector centro de Escuinapa ya no aguantan el calorón, pues desde la madrugada de ayer no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Y no es que no hayan pagado el recibo, sino que un transformador se averió y se cortó el abasto, por lo que en estos días de intenso calor claman al superintendente José Luis López Haro que mande sustituir el transformador, pues no es de Dios pasar las noches sin aire acondicionado o abanico. La raza le puede hablar al teléfono (669) 240 02 93 para exponer su queja.