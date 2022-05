Se sintió la líder del PRD en Ahome

audima

La reactivación de los activistas de Aquí No en las comunidades indígenas tiene una razón de ser: van a dar la pelea para ganar la consulta indígena que está ordenada por el Juzgado Sexto de Distrito a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo. Habían tenido sus reservas de participar, pero como vieron que no hay de otra, le van a entrar. Se habla que a la reunión que tuvieron a fines de la semana pasada, el activista indígena Felipe Montaño va a realizar otras más en el ejido Ohuira y otros pueblos originarios. Alguien les metió en la cabeza que si tienen mayoría de votos en rechazo a la planta, el Juzgado Sexto de Distrito va a emitir la sentencia del amparo a su favor. Es decir, que va a rechazar la construcción de la planta. Sin embargo, algunos juristas dicen que no es así. Sostienen que si la Manifestación de Impacto Ambiental viene a favorable para la construcción de la planta va a hacer válido el proyecto al margen del resultado de la consulta indígena pese a que la haya ordenado, pero porque así está en la ley.

NO LA PENSÓ mucho para defenderse el regidor pasista de Ahome Carlos Roberto Valle Saracho, de la “bulla” que le hace el secretario general de la Unión de Trabajadores del Volante en el norte de Sinaloa, Rigoberto Rodríguez, y su gente. Cuando el ambiente se le enrarece porque ya salió a relucir que participó en lo que muchos llaman tráfico de permisos de taxis, en el que ganó, según confesó, 800 mil pesos en la compraventa de cuatro de ellos, Valle Saracho justificó ayer con que él es empresario. Y acusa a Rigoberto Rodríguez y Horacio Mancillas de negocios negros y a quienes solo les interesa enriquecerse a costillas de los permisionarios vendiendo permisos a gente extraña cuando deben ser única y exclusivamente para choferes con antigüedad y permisionarios viejos. El detalle que observan algunos es que Valle Saracho reconoció que le compró los cuatro permisos a Horacio Mancillas, siendo gente extraña porque muchos no lo ubican como chofer de taxi con antigüedad o permisionario viejo. Ni a quién irle.

DICEN QUE SE SINTIÓ la dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela, tras hacerse pública la reunión de los líderes del PRI, César Emiliano Gerardo, y del PAN, Ariel Aguilar. Pues que se vaya calmando porque muchos ven la reunión de Gerardo y Aguilar el principio del bloque opositor. Se habla que en breve se van a reunir con ella y con el de MC.

MUCHA CREMA a los tacos le puso ayer el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, al presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024. Mucha obra, muchas acciones, lo que se estila anunciar en cada inicio de gobierno. Con Leyva no podía ser la excepción, nada más que ahora con el discurso de la transformación. Unos le dan el voto de confianza, pero otros consideran que es más de lo mismo. Lo que sí es que el alcalde fortense se tiene que aplicar para cumplir con ese plan porque no son pocos los desilusionados en estos seis meses y días de su gobierno. Hay cosas que hizo ya instalado como alcalde que dijo no haría en campaña.