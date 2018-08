Se solicita un experto para hallar al fiscal

Se solicita un detective para encontrar al fiscal del estado, ya que, el día de ayer, decenas de personas se manifestaron en la Fiscalía para exigir justicia para las mujeres y transgénero asesinados, pero por más que le gritaron, nunca dio la cara, por lo que se solicita un detective para saber dónde encontrar a Juan José Ríos. Si le interesa la chamba, favor de comunicarse al (667) 713 32 00.En la comunidad de El Carricito de El Fuerte andan buscando a Thalía pa’ que vaya al Ayuntamiento y se aviente la canción del No me acuerdo, porque los pobladores dicen que así parece que le están haciendo en la comuna con la prometida carretera de esta comunidad a El Ranchito. Y mientras, ellos siguen sufriendo con el tierrero ahora en la época de lluvias. Si alguien tiene el contacto con la Thalía, échele el ‘fonazo’ a la alcaldesa Nubia Ramos, al (668) 893 03 20, pa’ que se pongan de acuerdo de cuándo puede ir, y a lo mejor, ahora sí les cumplen.El Instituto Municipal de Protección Civil en Guasave está buscando raza que quiera chamba temporal durante la temporada de lluvias, pues con tanto árbol caído y la falta de herramientas, el trabajo se les multiplica y no hallan qué hacer. Si te interesa el trabajo, échale la llamada al ‘chaca’ de Protección Civil, Mijaíl López, al teléfono (687) 871 87 19.Se solicitan unas palas para lanzarse al ‘jale’ de retirar la tierra acumulada a consecuencia de las lluvias en el bulevar Centauro del Norte, en la ciudad de Guamúchil, pues debido a ese detalle los automovilistas se meten a los carriles contrarios pa’ sacarle la vuelta a la tierra y, de repente, pueden arremangar otra nave que vaya en dirección opuesta. Si sabes dónde conseguir la herramienta, échale un ‘fonazo’ al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.En Mazatlán, el secretario de Seguridad Pública, Joel Ernesto Soto, asegura que todo el sector comercio, desde los que venden periódico hasta los grandes hoteleros, están conformes con los resultados del plan de seguridad. Sin embargo, es sabido que en algunos sectores, como el centro de la ciudad, se quejan de los continuos robos habitacionales. Quizá al comandante de la Policía no le están pasando bien el reporte, por lo que no estará demás que alguien le explique cómo están las cosas en las colonias. Si usted y sus vecinos se animan a exponerle la realidad de las cosas, aquí le dejamos el teléfono de su oficina: (669) 884 10 87.