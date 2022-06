“Se soltaron los demonios” en el PRI

Ahora sí “los demonios andan sueltos en el PRI”, que hacen tambalear al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. En primer lugar, la vieja guardia priista, encabezada por los expresidentes del partido lo llamaron ayer a cuentas y exigen que deje la dirigencia ante los reveses electorales que ha sufrido, pero lo peor de todo es que al parecer elementos ministeriales catearon su megamansión de Campeche, donde enfrenta demandas de enriquecimiento ilícito.

En la Ciudad de México, previo a la reunión, militantes del Frente Nacional, encabezados por Fernando Lerdo de Tejada, efectuaron una manifestación frente a la sede del partido exigiendo la renuncia de “Alito”, para refundar al partido porque no tiene capacidad para dirigirlos y porque ha marginado a la militancia.

En Campeche, de nueva cuenta, mediante videos se difundieron imágenes de la inmensa mansión de 7 mil metros cuadrados, con mil 900 metros de construcción, del líder priista, valuada entre 40 y 60 millones de pesos, aparte de las grabaciones que ha difundido la gobernadora Layda Sansores que lo han desprestigiado. Veremos qué efectos tienen en Sinaloa estas pugnas donde también hay confrontaciones por la elección del nuevo dirigente, que está en suspenso.

Popurrí. Llama la atención la forma en que José Domingo Castro ganó la presidencia del Módulo de Riego Sevelbampo, encabezando una planilla única que se logró debido a que con trabas legaloides se negó el registro a Luis Manuel Rivera. Con esta elección afloran las ambiciones y la lucha soterrada que impera por el control de los módulos y del agua. Posiblemente con contrincante al frente también hubiera ganado, pero no quisieron arriesgarse.

Desde hace tiempo se sospecha que los módulos se han convertido en horneadas de nuevos millonarios y hay que recordar que el actual secretario de Agricultura, Jaime Montes, cuando era superdelegado federal, aseguraba que la federación los tenía en la mira y que muy pronto empezaría a quitar las concesiones, porque las usan para enriquecerse; sin embargo, al parecer por el momento han postergado o de plano desistido de la “limpia” que anunciaban.

PLEITO. Aquí sí que “hay tiro”. El presidente de la Fedasin, José Luis Polo Palafox, trae pleito casado con la administración municipal, y por supuesto con el alcalde Gerardo Vargas: a cada rato emite comunicados videograbados en su contra, y el encargado de contestarle, con contraataques, es el regidor del PAS Carlos Valle Saracho. Llevan ya varios rounds y posiblemente los que faltan.

SOSPECHOSO REGRESO. “Quitado de la pena”, como se acostumbra decir, regresó a su despacho jurídico en Culiacán el recién destituido exalcalde Jesús Estrada Ferreiro y de inmediato dijo que no andaba huyendo, sino que viajó a San Diego, California, a ponerse la cuarta vacuna contra del covid porque aquí no tenían la Pfizzer, aunque de inmediato surgieron especulaciones, que posiblemente ya hizo algún trato de inmunidad para no ser enjuiciado y encarcelado. Cuestión de tiempo para saber qué más hay de fondo.

“No voy a renunciar a la presidencia del PRI.", Alejandro Moreno, líder del PRI