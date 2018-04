Se soltó el loco con pototo, y la tremenda corte

Se aproximan quizá las elecciones más reñidas de los últimos tiempos para presidente de la República, la defensa del voto será determinante.Quienes estamos en el ocaso de nuestra juventud recordamos con nostalgia la época de oro de la radio, cuando este medio era el más socorrido y muy escuchado, cosa que no sucede con las nuevas generaciones que disfrutan la música con otros medios modernos.Y de aquella radio, muchos evocamos al pasado y de él sustraemos el recuerdo de programas tan bonitos como el de la tremenda corte, una serie cubana a la que dio vida Leopoldo Fernández el famoso “Tres patines” , nacido en Jagüey Grande Cuba en diciembre de 1904.Fernández era un niño pobre, repartía pan para ayudar a su familia pero sus dotes artísticas lo hicieron salir de su pueblo para incursionar en el teatro costumbrista Cubano donde después de telegrafista y tabaquero conoció a Aníbal del Mar el tremendo juez, y a la simpática mulata nananina con quien vivió 16 años de pareja, así como a Rudecindo Caldeiro y Escobiña el enojón gallego.Así pues dieron vida a la tremenda corte, donde “Tres Patines” siempre salía sentenciado por ser un constitudinario delincuente.Otra serie que creó Leopoldo Fernández y que muchos recordamos fue “Se soltó el loco con pototo”, programa que reflejaba la diaria vida Cubana pero que no cobró la misma fama que la tremenda corte… ¿Los recuerda usted?. Si no ¡que golpe tan duro!