Se tambalean los dos pilares de la economía de Mazatlán, la pesca y el turismo

La marea que viene. Dos son los pilares económicos de Mazatlán, el turismo y la pesca. Y los dos están severamente golpeados. El turismo ha resultado gravemente dañado por la pandemia. Pero ya desde antes con la desaparición del Consejo de Promoción Turística, se avizoraba un negro panorama.

Simplemente el Gobierno de López Obrador decidió eliminar la promoción institucional de México, de los destinos turísticos del país, sin que realmente se midiera sus consecuencias. La promoción turística institucional fue clave para llevar al país a los mejores sitios de afluencia turística del mundo.

Y además se

convirtió en un país atractivo para la inversión extranjera. Que si había despilfarro. Que si había desvíos de dineros. Con una investigación se hubiera podido encontrar, resolver y castigar a quienes supuestamente pudieron incurrir en esos delitos. Pero se decidió desaparecer todo.

Quienes participan en el sector turístico ya se estaban preparando para solucionar la falta de promoción institucional y cada destino elaboraba su propia estrategia, cuando nos llegó la pandemia. Tres meses cerraron las actividades turísticas.

Y al decir del empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly por cada mes que se cerró, tendrá que pasar un año no para obtener ganancias, sino para mantenerse activos. La reapertura llegó, pero el sector turístico no logra tomar un buen camino y mucho menos recuperarse. Y si el panorama no es nada bueno en el sector turístico, en el pesquero es igual.

La actividad pesquera acaba de recibir un arponazo en el corazón al negar el Gobierno de López Obrador el subsidio al diesel. La pesca en Mazatlán es un pilar económico. De la actividad camaronera dependen directamente alrededor de 4 mil pescadores, 2 mil mujeres que laboran en las plantas maquiladoras y cerca de 2 mil 500 empleos directos como soldadores, mecánicos y otros.

Sin contar los empleos que se tienen en las plantas atuneras de Mazatlán, Pinsa por citar una y que es la más importante de América Latina. Ahí se tienen alrededor de 6 mil trabajadores, muchos de ellos mujeres.

El sector pesquero y el turismo, los dos pilares de la economía de Mazatlán navegan en estos momentos en aguas turbulentas. No hay una política de gobierno clara hacia esos dos sectores. Y podría ponerse aún peor.

Exigen renuncia de titular del Acuario. Trabajadores del Acuario Mazatlán demandaron la renuncia de su directo, Pablo Rojas. En una carta enviada al alcalde Luis Guillermo Benítez denunciaron que desde la llegada de Rojas a la dirección del Acuario se ha comportado de una forma inapropiada y promovido un ambiente tóxico entre el personal.

El caso también llegó hasta la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, que adelantó que se revisará la denuncia y destacó que los trabajadores se quejan que desde el inicio de esta administración en el Acuario se ha vivido un retroceso, particularmente en los beneficios económicos y sociales que recibían. Los trabajadores que denunciaron tienen antigüedades desde los cinco a los 20 años.

No quemen sus naves. En las definiciones para la selección de candidatos en Sinaloa, los aspirantes deberán de mantener la calma. No quemen sus naves con anticipación. Las definiciones llegarán es probable que para finales de este año. No hay nada para nadie. Pero si análisis y escenarios que se revisan. Así es que tranquilos.

¡Cuidado! México llegó ya a los 65 mil 816 fallecidos. La pandemia solo cede en el discurso del Gobierno, porque por todos rumbos del país y en nuestro estado siguen muriendo personas. Cuídese, porque el Gobierno no lo hará por usted.