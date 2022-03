Se tiñe de rojo otra vez la carretera

audima

Un enésimo accidente carretero ocurrió ayer sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo con un saldo de una elemento de la Guardia Nacional muerta y tres heridos.

Este accidente se sumó al que ocurrió un día anterior sobre la carretera Internacional, al norte de la ciudad, en el que perdió la vida un vecino de El Carrizo.

Y así se pueden describir desgracias casi todos los días en las carreteras en el municipio.

Esto confronta con el despliegue policial que hay en las carreteras, ya que los resultados son negativos para prevenir los fatales accidentes.

La vigilancia de los agentes viales por las rúa de la Mochis-Ahome y la Mochis-Topo, por citar solo unas, es a veces hasta “excesiva”, pero no efectiva para evitar percances fatídicos.

Es común ver a los agentes parar a los automovilistas bajo el argumento de que cometieron alguna infracción. En algunos casos ni levantan la sanción.

El problema es que parece que tanta vigilancia no está enfocada al objetivo primordial. Por esto y otras razones, no tienen la eficacia para interceptar a los conductores que andan mal. Si los detectaran y actuaran no se producirían los accidentes con saldo rojo.