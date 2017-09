¿Sé tratar a Dios?

Miles de jóvenes con gran algarabía le decían al Papa en Colombia: “¡Esta es la juventud del Papa!”. El papa Francisco los bendijo y les dijo que para él es siempre motivo de gozo encontrarse con los jóvenes, a quienes les pidió que “mantengan viva la alegría”, que es signo del corazón joven que ha encontrado al Señor.Para afianzarse en el Señor, es necesario mantener un trato con el Señor, en que descubramos su querer y nos decidamos a llevarlo a cabo. Un escritor contemporáneo, Jaime Nubiola, recoge un escrito de una filósofa mexicana: En un colegio, un profesor se da cuenta de que un alumno siempre al final de las clases, en vez de irse a su casa, va al bosque discretamente. Intrigado, decide seguirlo, y ve que el alumno se sentaba sobre una piedra y ahí, con las manos en las rodillas y los ojos cerrados, se pone a orar. Al día siguiente, el profesor lo llamó y le dijo: “Tengo que confesarte que ayer te seguí en el bosque y vi lo que hacías”. El alumno le respondió: “Sí, me gusta pasar un tiempo en paz con Dios”. El profesor lo cuestionó: “¿Y hace falta esconderse en un bosque para ello?”La historia ilustra cómo a veces se necesita de esa soledad para encontramos no solo con Dios, sino con nosotros mismos y lo que somos. Podemos pensar que no tenemos tiempo para la oración, y le dedicaremos unos momentos solo si me sobra tiempo. Eso sería darle al Señor nuestras “sobras”, pero Él se merece mucho más. Si logramos apartar unos minutos para ese trato con Nuestro Señor, saldremos ganando al reconducir nuestra vida y nuestras obras alcanzarán eficacia.