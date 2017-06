Se trató de ganar. Los habitantes de El Armadillo no confían en las promesas que Pucheta Sánchez les hizo en su tiempo como candidato a la presidencia municipal y ahora como alcalde. Les prometió que cuando llegara a la presidencia les iba a mandar a pavimentar las calles, remodelarían la plaza y se les daría acceso a internet gratis, señalaron. Algunos ciudadanos dicen que solo hacen promesas para asegurar el voto que los lleve a la silla presidencial, pero una vez que ganan, las dejan en el olvido. El pasado 1 de abril, Pucheta le dijo a los medios de comunicación que se fijaran bien en los compromisos que hizo, ahora, el llamado es para el alcalde a que los cumpla.

Sin esperanzas de energía eléctrica. Desesperados dijeron sentirse habitantes de la Loma de Chilillos porque la promesa de las autoridades de que tendrán su propia energía eléctrica ha sido solo eso, promesas. Desde la administración pasada dijeron que les solucionarían este problema. Ahora, los vecinos dicen que las autoridades se lavan las manos diciendo que todo depende ya de la CFE. Señalan que si en el lugar vivieran puros funcionarios, ya hubieran hecho hasta lo imposible por que se tuviera la energía, pero mientras ellos tienen que esperar no saben cuánto tiempo más. Piden al presidente municipal Manuel Antonio Pineda Domínguez y al director de Obras Públicas a no dejarlos de la mano y seguir gestionando para que se acuda a bajar la luz, pues son muchas familias que están en esta condición y dependientes de que les pasen la energía de otras partes.

Va de nuevo. Por enésima vez, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán dejará sin agua a los habitantes del centro de la ciudad. Esto por los trabajos de interconexión de las redes, por lo que advierten a los vecinos para que la almacenen. Pero es mejor que el resto de la ciudadanía también junte agua, no vaya ser que esta suspensión se extienda a toda la ciudad, como ya se ha dado en otras ocasiones. Además, la Jumapam tendrá mucho trabajo por hacer pues floristas que se ubican en el centro se encuentran muy molestos y desesperados ante el olor que despide una alcantarilla, la cual, según refieren han reportado en varias ocasiones, pero hacen caso omiso del problema.

¿Qué más debe pasar?. Esa es la pregunta que se hacen muchas personas en el municipio de Concordia. Y es que los habitantes señalan que como nunca antes, la violencia se ha desatado en el municipio, cobrando además la vida de muchas personas inocentes. La muestra más trágica quizá sea la de los tres maestros ejecutados cerca de La Petaca. Por ese crimen no solo no hay detenidos, sino que los niños que se quedaron sin clases por la falta de los docentes siguen en las mismas. Eso demuestra la incapacidad del estado para dar seguridad. Lamentablemente en Concordia los ejemplos de este vacío de poder gubernamental se van dando a diario. Otro caso es el del joven taxista que fue asesinado a balazos, y que se presume, fue por resistirse a que le quitaran el dinero que con tanto esfuerzo había ganado para su familia. ¿Cuántos más tienen que caer para que el gobierno actúe? Esa es la pregunta en Concordia, donde la gente dice que nunca habían pasado por una época tan difícil. Nos cuentan que ni el alcalde Felipe Garzón le ve una salida a este tema, pues la comuna por sí sola no puede enfrentar a los criminales.