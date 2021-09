Se va secretario de Pesca del Gobierno del Estado sin dar respuesta a pecadores de Ahome

Como el chinito. Así como llegó a Topolobampo se fue el secretario de Pesca del Gobierno del Estado, Carlos Noé Contreras. Dicen que produjo algarabía que anunciaran su llegada. Se reunieron todos los que protestaron antier en el muelle del puerto. Estaban pescadores y distribuidores de combustible, pero sólo escuchó las quejas por el cobro del 5 por ciento que les quiere cobrar la Administración Portuaria Integral. Aclaró que venía en representación del gobernador Quirino Ordaz, pero igual se fue: sin solución. Luego dijo a la prensa que era un primer acercamiento. Dicen que los dirigentes nomás se quedaron mirando. Al parecer habló con el director de la API para llevarle las dos versiones al mandatario estatal de lo que está ocurriendo, pero más nada supieron. Lo que quieren es no pagar ese 5 % más por los combustibles que necesitan para salir a la pesca.

Defensa. Después de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los cabildos que concentran a muchos regidores que cobran “como si trabajaran”, los regidores a los que ni se les ve en Palacio Municipal, menos con la pandemia, reviraron las palabras del presidente morenista. Lo que llamó la atención fue que la regidora María del Socorro Calderón Guillén admitió que trabajar gratis no es una opción viable debido a la “gran cantidad de trabajo y trámites que tienen que realizar”. Incluso retó a los reporteros a que se fueran a Guasave, a El Fuerte, a Culiacán, para que vieran que ganan más que los ediles ahomenses. Eso sí, dijo que aunque sea el presidente de la República, a quien “ama y adora”, ahora sí que no está de acuerdo con él. ¡Habrase visto!

De infarto. Aunque no se debe especular, sí provocó preocupación entre los mochitenses e incluso entre las autoridades de justicia y de salud, el fallecimiento del joven Alejandro, de 28 años de edad, vecino de la colonia Anáhuac de Los Mochis, que murió a unas horas de recibir una dosis de la vacuna anticovid AstraZeneca. El reporte indica que Alejandro se habría vacunado el lunes y en horas de la tarde habría dicho a sus familiares que presentaba dolor de brazo y cabeza. Luego se bañó y se durmió, pero fue hallado en la mañana del martes sin vida, en la misma cama donde se acostó. La familia llamó a la Vicefiscalía de Justicia en la Zona Norte, quien se hizo cargo del hecho. Ya investigarán las autoridades las causas de la muerte.

Prevención. Tras la tragedia en Culiacán, donde un techo de una zapatería se derrumbó y mató a una persona, con otros heridos, Protección Civil de Sinaloa acudió ayer al centro de Los Mochis para realizar inspecciones a los comercios. Revisaron que tuvieran en orden el dictamen estructural. Las revisiones estuvieron encabezadas por Omar Mendoza, coordinador de Protección Civil del Estado en la zona norte, quien indicó que son unos 21 mil comercios en Ahome que deben cumplir con un dictamen estructural donde se indique que las instalaciones se encuentran en buen estado. El dictamen tiene que contar con el visto bueno de Protección Civil Estatal. ¿Por qué ahora no andaba Salvador Lamphar, director de Protección Municipal en Ahome?

Aguas turbias. La alcaldesa que no se anduvo por las ramas por el trato a los usuarios en la Junta de Agua Potable de Guasave es la presidente municipal Aurelia Leal López. Anunció a los integrantes la decisión de destituir a la gerente de la Jumapag, Alejandra Valdez Arellano. Dijo que no ha tenido el “manejo social” con los usuarios, aunque reconoció el trabajo realizado como gerente técnica por más de 30 años, a donde la regresó. ¿Por qué en Ahome o El Fuerte no ocurre lo mismo cuando se ha presentado eso y más e incluso lo han denunciado de mil maneras los propios usuarios? En estos municipios ahora sí que no han valido ni los plantones, ni las tomas de carreteras, ni bloqueos de Palacio ni nada con el trato insensible hacia los usuarios al reclamar que no tienen agua. Incluso unos hasta un mes. Qué diferencia.