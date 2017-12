Se van los militares. El personal militar que se encontraba destacamentado desde principio de año en el edificio del Centro de Seguridad Ciudadana en Mazatlán se retiró de la noche a la mañana. El edificio ahora se encuentra custodiado por policías municipales. Las autoridades no han informado si se fueron y no volverán, o se trata de un relevo. El problema es que aún con el reforzamiento del personal militar se cometían delitos comunes y de alto impacto en el puerto, ahora las autoridades municipales podrían estar en desventaja, si no tiene diseñado un operativo para contener la violencia. Para colmo, ayer ejecutaron a un hombre a unos metros del Centro de Seguridad Ciudadana. Los soldados se retiran en una fecha donde su presencia en las calles es sumamente importante. Habrá que ver la respuesta de las autoridades.

Descontrol. Apenas empiezan las vacaciones y hay caos vial en Mazatlán. En el malecón, el tráfico está a vuelta de rueda, hay ruido, polvo y sobre todo mucha basura. Por ahí se mueven el turismo y los mazatlecos. Las rutas alternas como la Cruz Lizárraga, Ejército Mexicano y la Juan Pablo Segundo están igual y apenas llegan los visitantes. Las obras no tienen para cuándo terminar y hay pocos agentes dando fluidez al tráfico vial.

¿Y la educación? Está a punto de concluir el 2017, y con ello la obligación del gobierno de informar sobre los resultados que ha brindado su administración. En Escuinapa, el alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán inició su discurso reconociendo que no les ha cumplido a sus ciudadanos, que ha fallado en el abasto de agua potable y posteriormente se dedicó a enaltecer las obras relevantes como lo es la remodelación de la plazuela Ramón Corona, el parador turístico, pavimentaciones de las calles principales y los servicios que ha brindado a la población. Al presidente municipal de Escuinapa se le olvidó mencionar el nulo apoyo que ha brindado a la educación, que a un año de su gobierno la biblioteca digital Güilo Mentiras continúa sin funcionar y brindar sus servicios a los estudiantes. Las instalaciones solo han sido utilizadas para la impartición de cursos o conferencias y darles albergue a los elementos de Protección Civil que no cuentan con un espacio para su base.

De mal en peor. Los que se encuentran molestos son algunos comerciantes de puestos fijos y semifijos de la ciudad de Escuinapa, que dicen que por vender en la verbena el ayuntamiento les cobra 200 pesos diarios. Pero aparte de que hay poca venta, que apenas sacan para pagar el piso, algunos tienen que lidiar con las fugas de agua que hay y aparte la calle aun no ha sido cerrada y los clientes tienen que andar “toreando” los carros. Piden al alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán que les ayude a resolver estos detalles que incomodan y que a la vez ponen en riesgo la integridad física de las personas.

Operativo manchado. El objetivo principal del operativo Guadalupe-Reyes en el municipio de Rosario era salir con saldo blanco, pero apenas inició, se manchó de rojo con dos muertes por accidentes. El primer caso ocurrió en la cabecera municipal y otro por la autopista, a la altura de la sindicatura de Potrerillos. Además, un negocio local se incendió. Quizá hace falta que los ciudadanos tomen más precauciones al momento de conducir un vehículo en la zona urbana y rural, y que las autoridades estén más al pendiente para sancionar a todo aquel que exceda la velocidad permitida.