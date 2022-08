Se van los pasistas del gabinete

En el conflicto político que surgió entre el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y los dirigentes del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgueño, tras la destitución de los funcionarios de ese partido en el contexto de la elección interna de consejeros de Morena, muchos aseguran que va a escalar hasta llegar al rompimiento declarado. En los hechos esto último es evidente, pero por estrategia política cada parte se reserva de admitirlo de manera pública. No alcanzan los dedos de las manos para enumerar las señales de lo anterior, empezando por el dato de que el alcalde ni les avisó de la limpia que iba a realizar de su gente en el gabinete. Sabiendo la reacción que tuvo esa decisión, Vargas Landeros aseguró que eso no era rompimiento con el PAS y que los cambios eran necesarios. Sin embargo, algunos dentro y fuera de ese partido observan que si eso fuera en esa línea, Alma Marién Fierro, en Educación, y Rodolfo Ramos, en la Juventud, hubieran sido sustituidos por otros pasistas. No son pocos los que ven que Vargas Landeros no tiene por qué ya andar con medias tintas, ya que sus razones se las hacen válidas.

LA RESPUESTA de los pasistas no fue con tibieza. De inmediato condenaron la decisión que tomó Vargas Landeros, sobre todo por las formas. Pues sí, pero no les gusta comer de las guisaron en las elecciones de Morena. Todos los líderes y actores pasistas, como la diputada Elizabeth Chía, le echaron en cara la destitución de “sus funcionarios” que representaban el coto de poder en la comuna. No solo fueron exposiciones públicas, sino que también tomaron acción. Los pasistas que estaban en la comuna “tiraron la chamba” siguiendo a Alma Marién Fierro y Rodolfo Ramos, con lo que demostraron lealtad a los líderes de su partido y mandan la señal del distanciamiento al gobierno vargaslanderista. Es más, dicen que Hector Melesio Cuen ya tiró línea a su gente de que no hay que enojarse, que hay que darle vuelta a la página y el tiempo les dará o no la razón.

SE HABLA QUE de los tres consejeros distritales electos de Morena en Ahome, con el tufo pasista, el que anda “paniqueado” es el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Y es que hay la intención de un selecto grupo de poder morenista que está presionando para no reconocerlo, así como a otros de la misma firma en el estado, en la revisión que se está realizando del resultado de la votación del pasado domingo. En realidad, lo que se quiere es evitar que Cuen Ojeda tenga margen de poder en el interior del partido.

CON LA ELECCIÓN de consejeros de Morena, la regidora Angelina Valenzuela tomó aire con las dos posiciones que ganó: la de su esposo, Fabián Enrique Armenta, y su suegra, Aurora Sánchez. Estos y tres del PAS ya hacen cinco de los 10 consejeros que van a tomar decisiones en el partido. Dicen que con eso tiene para negociar algún “pecadito” que le salga del ejercicio de síndica procuradora que tuvo en la pasada administración. Ya la actual síndica procuradora Cecilia Hernández esbozó cómo recibió la dependencia. Y no pintan bien las cosas.