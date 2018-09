Se vive incertidumbre en el mercado de las flores

Temor. Los que no saben qué pasará con su futuro son los locatarios del mercado de las flores en Culiacán, pues será remodelado en los próximos días y preguntan a las a autoridades ¿qué sucederá con sus locales?

En total olvido. ¿Habrá alguna autoridad que les eche la mano a los de la comunidad de El Mahone, en El Fuerte? La raza está sin drenaje y sin agua potable, y pa’ poder tener agua tienen que caminar más de media hora pa’ sacarla de un pozo, de al tiro que ya no sienten lo duro, sino lo tupido.

Quién podrá ayudarlos. La raza de algunas comunidades de Angostura, principalmente de la zona sur, andan encabritadas y es que con los apagones que se han registrado con las lluvias, muchos aparatos se les han amolado y hasta piden a la CFE que les reparen la red o les paguen sus aparatos.

Reunión. En Mazatlán se podrían reunir en las próximas horas el alcalde Joel Bouciéguez y el presi electo el Químico Benítez para iniciar la transición administrativa. El próximo alcalde está urgido de saber cómo está la economía municipal y el dinero que hay en las arcas.

No hay lana. Suma otro año en que las calles de Guasave no serán decoradas con motivo del mes patrio y es que la alcaldesa Diana Armenta dice que no hay lana, por lo que solo se van a poner festivos en la plaza Independencia. Ojalá que en todos los ámbitos le diga no al despilfarro.