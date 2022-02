Sección 53 del SNTE se lanza contra Rocha, ¿será estrategia por la elección?

audima

¿Tendrá que ver la elección? La Sección 53 del SNTE desenterró el hacha. Se lanzó a la yugular del gobernador Rubén Rocha Moya. Lo acusó de lanzar declaraciones “dolosas, falsas y calumnias”. Acusó al gobierno rochista de intromisión y denostación contra los representantes sindicales del magisterio estatal. Le exigieron a Rocha Moya que explique el manejo del fideicomiso del SNTE 53 y el destino que se le ha dado a esos recursos, porque aseguran, “jamás hemos tenido intervención en la operación y menos en el manejo de esos recursos”. En un duro documento lanzado por la dirigencia del SNTE 53 a la base trabajadora del magisterio en Sinaloa, demandaron a Rocha Moya que llame a los exgobernadores desde Juan S. Millán hasta Quirino Ordaz Coppel para que aclaren el manejo del fideicomiso. Buenos puntos. Buenas exigencias. Pero cuando exigen la no intervención en la autonomía sindical y acusan a Rocha Moya de convertirse en aliado y aventureros que abandonaron la organización sindical, asoma el fondo del tema. De la demanda. La elección que habrá de darse en la Sección 53, cuyo proceso ya arrancó y habrá de concluir el 25 de febrero.

AMLO promotor de violencia contra periodistas. Desde la mañanera, el presidente López Obrador se ha convertido en un promotor de violencia contra los periodistas. Al mismo tiempo que descalifica su trabajo, que pone en evidencia su credibilidad, los expone ante la opinión pública y particularmente ante los miles de sus seguidores. Ayer le tocó el turno a la reconocida periodista Carmen Aristegui, a quien la acusó de estar “engañando durante mucho tiempo”. De estar a favor de lo que el llama “bloque conservador”. Y en forma sarcástica la llamó “paladín de la democracia”. Claro que la periodista no se quedo callada. Como debe de ser. Acusó a López Obrador de usar recursos públicos para agredirla. Aristegui se consideró agredida por las acusaciones lanzadas por el presidente. Aristegui no es la única periodista que es agredida, insultada, denostada, por López Obrador, que podría estar convertido en la inspiración de los delincuentes que agreden y matan a periodistas en México. Tan solo en el mes de enero se registraron cuatro asesinatos contra igual número de periodistas. Y en febrero se arrancó con otro atentado más que por fortuna no logró su objetivo de quitarle la vida al periodista. Sin duda, esa actitud asumida por López Obrador contra los periodistas que manifiestan su opinión y no están de acuerdo con él, despierta por decir lo menos el lado violento de delincuentes, políticos y servidores públicos que son exhibidos por los periodistas y que ven una salida fácil atentando contra su vida.

El circo sobre el carnaval. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, siempre tuvo la certeza. Nunca se le vio dudar sobre la realización del carnaval. Podrían cancelar el Carnaval de Río de Janeiro, considerado el más importante del mundo. Podrían cancelar otros carnavales en diferentes ciudades del país. Pero el de Mazatlán, desde la visión del “Químico”, se iba a celebrar porque se iba a celebrar. Y es seguro que así será. Quienes parecen que formaron la comparsa fueron el gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Salud, Melesio Cuen. Ambos en algún momento nos hicieron creer que la cordura prevalecería. Que la responsabilidad máxima de cuidar la salud de la ciudadanía sería lo importante. Pero no fue así. La farsa ahí está. En estos momentos portan las máscaras. Pero en unos días más caerán. ¿Y que creen? Harán el carnaval. Los contagios les valen. Los muertos y sus dolientes, también. ¡Viva el negocio!