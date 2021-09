Secretaría de las Mujeres

“La democracia lleva el nombre más bello que existe: Igualdad”

Heródoto

¿Por qué revisar las formas? En Sinaloa y a nivel federal se plantea la sustitución de los Institutos de las Mujeres por las Secretarías de las Mujeres. Así operan ya en la Cd. de México y Estado de México, Guerrero es pionero en la denominación y Jalisco presenta el cambio de Instituto a Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, lo cual me parece un acierto por mayor inclusión; al final la igualdad no es entre nosotras, es igualdad en los derechos como los han tenido y tienen los varones, aparejadas responsabilidades, claro está.

Quiero pensar que, pasar de una figura a otra, se da en razón del contenido, no por cambio de la sustancia sino por aumento. El envase quedó chico.

En principio la propuesta atrae, denota fuerza, amplitud y prioridad en el tratamiento del tema. Al parecer el poder ejecutivo asume un mayor compromiso con la igualdad sustantiva. ¿Qué es lo sustantivo? El ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Que ocurra el cumplimiento, que no sea simple deseo ni ley solo escrita. Lo siguiente es cancelar un decreto y dar pie a la modificación de la Ley que rige la administración pública estatal.

Ahora bien, desde que escuché la propuesta del cambio surgieron varias interrogantes. Cambiar debe tener, imagino, propósitos de innovación y fortalecimiento de los recursos humanos, materiales y financieros con los que se opera. Habrá que ver cómo se resuelve en la instancia nacional, hasta ahora poco es el financiamiento del estado al tema y es alta la dependencia de los programas federales, dos principales, de Indesol el PAIMEF y de Inmujeres el de TRANSVERSALIDAD, los citaré correctamente: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas y Programa de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género. No es suficiente. Hay otros temas para abordar si buscamos fincar igualdad sustantiva.

Me declaro municipalista, considero al municipio la base de organización del Estado, como gobierno está realmente en el territorio. A través de los municipios deben derivarse las acciones. No imagino una política pública que no incluya dispersión de recursos, elaboración de diagnósticos y programas de atención que no pasen por las instancias. Para que sea efectivo no basta solo con la voluntad, es necesario el orden, la suscripción de acuerdos, el señalamiento de responsabilidades y supervisión, bendita y necesaria supervisión, de las tareas. Que no sea discrecional el cumplimiento de las acciones, que no se omita o se rebase, que no se permita la exclusión en el logro de las metas. Pienso en las mujeres de la sierra, los valles y la costa, fuera de las cabeceras municipales. Ellas deben estar en el centro de las políticas públicas. Innovar al gobierno para que la transversalidad funcione y se impacte positivamente la vida de las mujeres y sus familias dondequiera que habiten el territorio de Sinaloa.

Saludo la designación de la Dra. Tere Guerra. Frente a ella la oportunidad. Ahora es cuando.

Posdata. - “El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas”. Angela Davis, filósofa estadounidense. ¡Suscribamos!