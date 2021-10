Secretaría para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

“La igualdad de géneros es una lucha humana, no una lucha femenina” Freida Pinto

El paso de Instituto Sinaloense de las Mujeres a Secretaría de las Mujeres, en principio y pensando en todo lo que falta por incluir y/o fortalecer, está bien. La realidad me dice que no será suficiente, que ante la oportunidad del cambio lo mejor es de una vez cerrar brechas y humanizar la perspectiva.

Me llama la atención que hoy es 25 y quieren el decreto publicado el 1° de noviembre, ¡a jijuela! más “fast track” no se puede. Aquí cabe decir: “despacio que llevan prisa” porque “lo rápido disimula lo mal hecho”.

Es cierto que llega el nuevo gobierno, no me detendré en el tema del abismo democrático, para efectos de esta nota este día, llega y punto, tiene el deseo de llegar estrenando secretaría. Por la importancia del tema, por el impacto en la cultura sinaloense, por lo que implica como organización de la forma de gobierno, por el diseño de nueva política pública, tomarse el tiempo necesario para escuchar a la sociedad, recoger aportaciones de ideas y conceptos sería lo prudente. ¡Ah!, no te equivoques escribana, la fuerza del poder tiene urgencias. En lo urgente, como ha sido siempre, se diluye lo importante.

La iniciativa la firmaron todos y todas, orgullosos y orgullosas de un acuerdo que les parece de gran civilidad política. Sin cambiar ni una coma, así, como les gusta, que nadie reniegue ni piense distinto. Digo, si ya la iban a firmar todos y todas, hacerlo incluyente sin anotar su santo y seña de “la cuarta transformación”, hubiera sido más democrático, incluyente y respetable. El título de la columna lleva: Secretaria para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, es mi modesto deseo. La propuesta de cambio en el Congreso es Secretaría de las Mujeres.

La igualdad que requiere la sociedad para equilibrarse es entre géneros. Los hombres requieren tanta capacitación, apoyo y atención como las mujeres –con gusto abro debate-. Las últimas incursiones en campo me han dado muchos temas para reflexionar, uno de ellos es que para terminar las violencias no basta dar a las mujeres conocimiento para identificarlas, falta más que eso, real soporte institucional y pensar Sinaloa más allá de los grandes centros urbanos. No correr a los extremos sino al centro.

Leer más: Diputados “tiran pedradas al matorral”

Posdata.– Siempre me ha gustado para amigo Luis Enrique, por considerarlo un hombre culto, preparado, sensible, librepensador. No sé a qué debo bajar tres rayitas, ¿a mi indignación por parar la Feria del Libro de Los Mochis? ¿a un justo reclamo, sin groserías, a quienes no fueron capaces de mantener su vigencia? ¿a la entrega del espacio del Museo por no hacerse cargo? Desde que entraron al gobierno sabían el periodo que concluye con octubre, el error que no reconoce usted ni ellos es que si es en noviembre y sabes que terminas en octubre la llevas a cabo en octubre o septiembre o en el mes de tu elección pero la realizas, o bien, la organizas para noviembre y acuerdas desde antes con el ganador de la elección el modo administrativo y resuelves el tema como otros tantos. Pero la realizas. No inicias el año planeándola con el comité y a un mes dices que dijo mi mama que siempre no. Ya basta que nos vean menores a los y las ahomenses. En lo que respecta al senador y al PRI, ni me mandan ni los mando. Ojalá los mandara. He tratado de ser clara hace tiempo en propósitos, ojalá un día la vida me dé oportunidad de conversar. Las tres rayitas, creo, en su tratamiento del tema debe aplicarlas. Saludos.